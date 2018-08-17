(Görüntülü) Savunma Sanayii Başkanlığı: 'SİHA'ya yeni bir kabiliyet kazandırıldı'  (2)

(DHA) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir özellik kazandırıldığını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı, \"Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydumuz üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı\" diye duyurarak bir de video yayınladı.





Açıklama bu sayede güvenlik birimlerinin, bulunduğu yerden uzaktaki bir üsten kaldırdığı Anka-S SİHA\'yı kontrol ederek, kalktığı üsten de uzaktaki bir hedefi imha etmesini sağlayacağı belirtildi. Bu sistemle, İHA\'larda sahip olunan anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin Anka-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşındığı vurgulandı. Açıklamada \"Uydu üzerinden Anka-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu\" denildi.