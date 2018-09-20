(Görüntülü) Savaştan kaçan Suriyeli çift, Reyhanlı'da yeni hayat kurdu

Ersin ERCAN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE\'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye\'ye gelerek, sınırdaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Line Hasan (29) ve Murat Halid (36) çifti, burada çiftlik sahibinin mandırasındaki 150 küçükbaşın bakımını üstlenip, kendilerine yeni hayat kurdu. 3 çocukla geldikleri Reyhanlı\'da 2 çocuğu daha olan çift, Türkiye\'de mutlu olduğunu söyledi. Suriyeli Line Hasan ve Murat Halid çifti, iç savaş nedeniyle Halep kentindeki evlerini 2014 yılında terk etti. 3 çocukla Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelen çift, burada hayvancılıkla uğraşan Abdulkadir Yıldız\'ın mandırasındaki tek katlı binaya yerleşti. Suriyeli çift, aylık 1000 TL ücretle mandıradaki 150 küçükbaşın bakımını üstlendi. Burada 2 çocuk sahibi daha olan Suriyeli çift, kendilerine 5 çocuklarıyla yeni hayat kurdu. HAYVANLARA BAKIYORLAR Hatay Valiliği İl Göç İdaresi\'nden geçici koruma belgesi de alan çiftten Murat Halid, her gün 150 küçükbaşı meralarda otlatırken, eşi de hem mandırada hayvanların bakımında ona yardım ediyor hem de ev işleri ve çocuklarıyla ilgileniyor. Türkiye\'ye 3 yıl önce İdlib\'den gelip, çiftin yanında kalmaya başlayan akrabaları Mirvan Yaldız da (12) hayvanları otlatmaya götürüp, getirirken Murat Halid\'e yardım ediyor. Çiftin oğulları Halil (7) ve Mehmet (9), ilkokula giderken, aile, diğer çocuklarını da okul çağına geldiklerinde okutmak istiyor. \'SURİYE\'YE DÖNMEK İSTEMİYORUZ\' Murat Halid, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmelerine rağmen Reyhanlı\'da mutlu olduklarını söyledi. Eşiyle yeni hayat kurduklarını anlatan Halid, \"Halep\'te çok zor günler geçirdik; ama burada mutluyuz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Burada hem çalışıyoruz hem barınıyoruz. Elhamdülillah, halimize şükrediyoruz. Suriye\'ye dönmek istemiyoruz\" diye konuştu. Çiftlik sahibi Abdulkadir Yıldız da Suriyeli çiftin Reyhanlı\'ya gelip, kendisinden iş istediğini dile getirerek, \"Çok memnunum onlardan. Aylık 1000 TL veriyorum. Barınmalarını sağlıyorum burada. Her gün dışarıya çıkarıp hayvanları otlatıyor. Çocukları da var yanında. Burada yeni bir hayat kurdular. Biz de onlara yardımcı oluyoruz\" dedi.