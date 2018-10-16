(Görüntülü) Satrançta yeni yetenekler keşfediliyor

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR\'de satranca ilgisi ve yeteneği olan küçük yaştaki çocuklar ilk turnuva heyecanını yaşadı. Ekibiyle birlikte uluslararası turnuvalara katılıp Türkiye ve dünya şampiyonlukları kazandıran İzmirli satranç şampiyonu Fethi Apaydın, minik yıldızları keşfetmek için alt yapı turnuvası düzenledi. Çocuklar üzerinde olumlu etkileri bulunması nedeniyle anne babaların mutlaka yönlendirmek istediği satranç sporunda yeni yetenekler keşfediliyor. Küçük yaştaki çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onlara profesyonel satranç eğitimi vermek üzere İzmir\'deki özel bir okulda düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye\'nin farklı illeriyle birlikte Kıbrıs\'tan yaklaşık 100 sporcu katıldı. 6-7 Ekim tarihlerinde, 8 yaş, 10 yaş ve 14 yaş altı olmak üzere 3 ayrı kategoride satranç turnuvası düzenlediklerini söyleyen İzmirli satranç şampiyonu Fethi Apaydın (29), turnuvaya yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti. Satranç ile 11 yaşındayken tanışan ve 12 yaşında ilk şampiyonluğunu kazanan Apaydın, turnuva boyunca küçük sporcuların antrenörler eşliğinde yarıştığını ve kuralları yerinde uzmanlardan öğrendiğini belirtti. Turnuvada, hem eğitim verdiklerini, hem de sporcu gözlemlemesi yaptıklarını belirten Apaydın, gözlemledikleri sporcularla ilgili velilere tek tek bilgilendirme yapıldığını kaydetti. Antalya\'da yapılan turnuvada 2018 Türkiye kupasının sahibi olan ve 23 yaşındayken Apaydın Satranç Kulübü\'nü kuran Fethi Apaydın, şunları anlattı Küçük yaşlardaki çocukların çeşitli sporlara yetenekleri olduğu halde o alana yönlendirilemediğini düşünüyorum. Çocuklar okullarda genel dersleri alıp bir sınav sistemi içinde büyüyor. Çocukların yeteneklerini göstermeleri için belli platformlar sağlanmalı. Biz de bu amaçla yetenekli satranççılar arıyoruz. Turnuvanın amacı yetenekli çocukları görmek. Turnuvamız 3 farklı kategoride düzenlendi. Bizi en mutlu edenler 8 yaş altı sporcular oldu. Çünkü onlarla daha uzun yıllar yol alma imkanımız olacak. İlgi beklediğimizden fazlaydı. İzmir ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli ve Kıbrıs\'tan gelen yaklaşık 100 küçük sporcu eğitim konseptli turnuvada yarıştı. DERECEYE GİREMEYENLER UNUTULMUYOR Eğitim konseptli turnuvanın bir ilk olduğuna dikkat çeken Fethi Apaydın, başarılı olan sporcular dışında yetenekli olup da eğitim almadığı için başarı gösteremeyen çocukların da turnuvada bulunduğunu söyleyerek, Antrenörlerden oluşan ekiplerimiz bir gözlem yaptı. Turnuvada dereceye giremeyen ama yeteneği bulunan çocuklarla önümüzdeki dönemde ayrıca ilgileneceğiz. Öğretmenler de turnuvalarda yarıştırmak istedikleri öğrenci grupları ile bu turnuvaya geldiler. Kategorilerde kız sporcularu daha fazla özendirmek için ayrı ödüllendirmeler yapıldı diye konuştu. KATILIM HER AY ARTACAK Her ay düzenlenen turnuvanın tüm sporculara açık olduğunu vurgulayan Apaydın, önümüzdeki dönemde katılımın daha da artacağını, şimdiden taleplerin geldiğini belirtti. Satrancın çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyen Apaydın şöyle konuştu Satrancın çocukların kişiliklerine olumlu katkıları var. Velilerden aldığımız geri dönüşlere göre, satranç oynadıktan sonra çocukların derslerindeki başarının da ciddi olarak arttığını duyuyoruz. Yalnızca 1 yıl kursa gelip satranç eğitimi alan çocukları zaman içinde gözlemlediğimizde büyük değişimler göze çarpıyor. Çünkü tahta başında yalnız oluyor ve kararları tamamen tek başlarına alıyorlar. Bundan sonra yurt dışında aynı formatta turnuvalar gerçekleştireceğiz. Rusya\'da ortak çalıştığımız kulüpler var. Rusya, Azerbaycan ve Bulgaristan\'da düzenlenen turnuvalarda ilk 20\'ye giren sporcular Türkiye\'de oynama hakkı kazanacak.