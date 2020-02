(Görüntülü) Satrançta ülke ve dünya şampiyonları yetişiyor

Nevra UÇKAÇ - Davut CAN İZMİR, (DHA) Satranç ile 11 yaşındayken tanışan ve 12 yaşında ilk şampiyonluğunu kazanan İzmirli Fethi Apaydın (29), Antalya\'da yapılan turnuvada 2018 Türkiye kupasının sahibi oldu. 23 yaşındayken Apaydın Satranç Kulübü\'nü kuran başarılı sporcu, 8-18 yaş aralığında yüze yakın öğrenci yetiştiriyor. Çok başarılı bir ekibi olduğunu ve turnuvalara girip Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazandıklarını anlatan Apaydın, ailelere çocuklarını satranca yönlendirmeleri konusunda çağrı yaptı. Farklı illerden gelerek Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir Temsilciliği\'nin düzenlediği İzmir Kulüpler Şampiyonası\'na katılan her yaştan satranç sporcusu, temmuz ayında Konya\'da gerçekleştirilecek Türkiye Kulüpler Şampiyonası\'nda yer alabilmek için ter döktü. 8\'er kişiden oluşan 6 takımın yarıştığı turnuva, İzmir Hasan Sağlam Öğretmenevi\'nde düzenlendi. İzmir Kulüpler Şampiyonası\'na öğrencileriyle birlikte katılan Fethi Apaydın, satranç sporunun inceliklerini anlattı. Küçük yaşlarda satranca gönül veren Apaydın, hem öğrenci yetiştiriyor hem de yeni kupalarla müzesini zenginleştiriyor. Satrancın her yaşta öğrenilebileceğini ancak gelişme çağındaki çocukların daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini savunan Apaydın, 18 yaşımda gençler Balkan şampiyonu oldum. 14 yıl önce transfer olduğum Beşiktaş satranç takımında ikinci kaptan olarak görev alıyorum. Dünya şampiyonu yetiştiriyoruz. Satranç zor bir oyun. Herkesin maddi durumu bu spor için yeterli değil. Ama yetenekli çocuklar her zaman maddi durumu yüksek olan ailelerden çıkmıyor. Ben sporcuların başarılarını duyurarak yetenekli çocukları heveslendirmek istiyorum. Bu zeka oyununda dünya çapında daha iyi olmalıyız. Potansiyel var ama ülkemizde büyük başarılara imza atılmıyor diye konuştu. KOMUTAN ROLÜ ÜSTLENİYOR Çok yetenekli çocukların okuldaki eğitimlerini aksatmamak adına satrancı ihmal ettiğini savunan Apaydın, bu konuda ailelere büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Gelişme çağındaki bir çocuğun satranca yönlendirilerek her alandaki başarılarını arttırabileceğini belirten Fethi Apaydın şöyle konuştuÇocuklar 2 yılda bir ciddi bir sınava giriyorlar. Ama okulun yanısıra satranca gönül verenlerin aileleri bu gençlerin derslerinde daha başarılı olduklarını söylüyor. Satranç matematiksel zekanın yanında çocuğa, karar verme, analiz gücünü geliştirme konularında da katkı sağlıyor. Sorumlulukları artıyor, dikkat ve kendine güven konusunda gelişme gösteriyorlar.Satrancın mantığına bakıldığında oyuncu bir komutan rolü üstleniyor. Bir savaş yönetiyorsunuz ama kimse ölmüyor. EYLÜLDE YENİ TURNUVA Satranç sporunda dünyada söz sahibi olabilecek konumda olduklarını anlatan Apaydın, yeni nesilin çok büyük başarılar kazanabileceğini söyledi. İnternet turnuvalarını daha fazla kişinin takip etmeye başladığını belirten Apaydın, Eylül ayında uluslararası bir turnuva düzenleyeceğiz. Bizim sporcularımız oynayacak. Yurt dışındaki iyi sporculara ev sahipliği yapacağız. Sporcuların amacı satrançta büyük usta olmaktır. Büyük ustalığa giden yolda norm kazanmaları için katıldıkları özel organizasyonların sayısını arttırmak istiyoruz diye konuştu. DERSLERİMİ OLUMLU ETKİLİYOR İzmir Kulüpler Şampiyonası\'na katılan sporculardan 6\'ncı sınıf öğrencisi Tekin Alp Erdoğan (12) bu yıl Türkiye üçüncüsü olduğunu söyleyerek, Satranca 6 yaşında başladım. Çanakkale\'de B kategorisinde birinciliğe kadar yükseldim. Hedefim Letonya\'da ilk 3\'e girmek. Okulla birlikte yürüttüğüm için derslerimi olumlu etkiliyor. Satrançta da matematikte olduğu gibi hesap yapıyorum dedi. HEDEF, MAGNUS CARLSEN\'İ GEÇMEK Hedefinin dünyadaki en iyi satranç oyuncularından Magnus Carlsen\'i geçmek olduğunu anlatan üçüncü sınıf öğrencisi Arda Çamlar (9) da 2018 yılında Romanya\'da yapılan Avrupa yaş gruplarında ve Arnavutluk\'taki dünya okulları turnuvasından beşincilik kazanarak döndü. Satranca 4 yaşında başladığını anlatan Çamlar, Hedefim dünyanın en iyi oyuncusu Magnus Carlsen\'i geçmek ve bir kulüp açmak. Herkesi yenmek istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum diye konuştu. 5 YAŞINDA BAŞLADI Bireysel olarak İzmir\'de birincilik, takım olarak Türkiye\'de ise beşincilik kazanan 6\'ncı sınıf öğrencisi Ata Anıl Aksu (12) ise, Satranca öğretmenim sayesinde 5 yaşında başladım. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çünkü satranç beynimizi geliştirir. Derslerimize katkı sağlar. Benim hedefim Grand Master (GM) normunu almak, ilerde çok daha iyi olmak istiyorum dedi.