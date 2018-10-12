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(Görüntülü) Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı (1)

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı

12 Ekim 2018 00:56

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay\'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay\'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Arda Turan\'ın, Berkay\'ın tedavi olduğu hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.

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