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(Görüntülü) Sarıyer'de bir binanın çatısı alev alev yandı

Erhan TEKTEN- Kamera: İstanbul,(DHA) SARIYER'DE bir baklava imalathanesinin çatısı alev alev yandı

06 Temmuz 2018 16:54

Erhan TEKTEN- Kamera: İstanbul,(DHA)

SARIYER\'DE bir baklava imalathanesinin çatısı alev alev yandı. 2 işçinin hafif yaralandığı yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Fidan Sokak 2 numarada bulunan bir baklava imalathanesinin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangına iş yerinde bulunan çalışanlar müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iki işçi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerinde bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın uzak bir açıdan görüntülediği yangında alevler ve ardından büyük bir duman bulutunun bölgeyi kapladığı görülüyor. 

 

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