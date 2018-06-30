(Görüntülü) Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı -2

Enver ALAS - İbrahim MAŞE - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - ENKA Holding\'in kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.







Ekonomiden sanayiye, eğitimden sanat ve spor dünyasına sayısız alanda iz bırakan iş insanı Şarık Tara için Bebek Hümayun-u Abad Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende başta Tara ailesi olmak üzere, yakınları, holding çalışanları ile siyaset, iş, spor dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.







Şara\'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine \'Lale\', \'Evlatların\', \'Torunların\', \'Küçük torunları\' yazılı birer buket çiçek kondu.







Cami avlusunda taziyeleri Tara\'nın eşi Lale Tara, oğlu Sinan Tara başta olmak üzere diğer aile üyeleri ve torunları kabul etti. Erken saatlerden itibaren camiye gelenler, taziye için uzun kuyruk oluşturdu.















SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM







Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Faruk Süren, İnan Kıraç, Hüsnü Özyeğin, Serdar Bilgili, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal da katıldı.















KILIÇDAROĞLU: SADECE TÜRKİYE\'DE DEĞİL DÜNYADA SES GETİREN YATIRIMLAR YAPTI







Aileye taziyede bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Şarık Bey Türkiye\'nin yetiştirdiği en önemli iş insanlarından birisiydi. Önemli bir kurumun başındaydı. Oluşturduğu kurumun kültürünü de oluşturdu. Sadece Türkiye\'de değil dünyada ses getiren yatırımlar yaptı. Bugün kendisini sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah\'tan rahmet diliyoruz. İş dünyasına da başsağlığı dileklerimi iletiyorum\" diye konuştu.















BAKAN BAK: BİZ DE ONU ÖRNEK ALIRDIK







Hükümet adına cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Şarık Tara\'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Tara\'nın Türk sporuna çok önemli katkısı olduğunu aktaran Bakan Bak, \"Türk inşaat sektöründe adını duyuran çok önemli bir büyüğümüzdü. Biz de onu örnek alırdık. Türk müteahhitlik sektörü için bir duayendi, bir vizyondu. Ortaya koyduğu başarılar, eserler, uluslararası müteahhitlik sektöründeki başarıları unutulmayacak. Spor yönüyle de gençlerimize örnek olan, onların sporla buluşmasına katkı sağlayan bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun\" ifadelerini kullandı.















ESKİ BAŞBAKANLAR TANSU ÇİLLER VE MESUT YILMAZ DA TÖRENE KATILDI.







Eski Başbakan Mesut Yılmaz ise Türk ekonomisinin ve Türk dış politikasının önemli bir ismini kaybettiklerini belirterek Şarık Tara için mekanının cennet olması temennisinde bulundu. Yine eski Başbakan Tansu Çiller ise Tara\'nın öncü bir iş adamı olduğunu belirterek, \"Ülkemizi yurt dışına açan öncü isimlerdendi. Kendisi aslında eğitimciydi. Çok teknik adam yetiştirdiğini bilirim. Özellikle Rusya\'ya, Türki Cumhuriyetlerine çok ciddi açılımları olmuştur. Uzun yıllar komşumuz olmuştur, ülkesini seven duayen bir iş adamıydı. Mekanı cennet olsun. Ülkemiz için büyük bir kayıptır\" ifadelerini kullandı.















GÜLER SABANCI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DE MÜTHİŞ İLİŞKİLERİ VARDIR







Törende bulunanlardan Güler Sabancı, aileye taziyede bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türk iş dünyasının olağanüstü bir isminin kaybını yaşamanın üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Sabancı, \"Türkiye\'yi dünyada temsil etmiş, Türkiye\'yi çok yükseklerde temsil etmiş öncü işleri vardır. Uluslararası ilişkiler de müthiş ilişkileri vardır. Japonya\'dan Yunanistan\'a bütün iş konseylerinin kurucusu olmuş, çok örnek bir abimizdi\" dedi.







Tuncay Özilhan da \"Çok önemli bir duayenimizi kaybettik. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Türkiye\'ye müteahhitliği öğreten, Batı ile ilişkiler de çok önemli katkılar sağlayan bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin\" şeklinde konuştu.















ULUS MEZARLIĞI\'NDA TOPRAĞA VERİLDİ







Şarık Tara için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. İş, siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda katılımın olduğu törende katılımcılardan helallik alındı. Daha sonra Tara\'nın tabutu, törenin ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şarık Tara\'nın cenazesi Ulus Mezarlığı\'nda defnedildi.