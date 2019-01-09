(Görüntülü) Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davası:  3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile dönemin belediye başkan yardımcısı olan oğlu Emir Sarıgül\'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü\'ye hakaret ile tehdit ettikleri iddiasıyla toplam 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada 3 belediye çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Özel Kalem Müdürü Taner Biçel, \"Asker kökenli kırk yıllık devlet memuruyum. Hayri İnönü, Sarıgüller tarafından \'üç çocuğunun öldürmekle tehdit edildiğini\' söyledi\" dedi.





Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül\'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü\'ye yönelik, \'birden fazla kişi ile tehdit\' ve \'kamu görevlisine hakaret\' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü\'yü avukatları Serdar Erçin ve Mine Güliz Baykal, Mustafa Sarıgül\'ü avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, Emir Sarıgül\'ü de avukatı Gizem Rodoplu temsil etti. Duruşmada Şişli Belediyesi\'nde görevli 3 tanık dinlendi.





\'ÇOCUKLARIN RAHAT UYUMASIN\' MESAJI





Şişli Belediyesi\'nde şoför olarak çalışan Hakan Yılmaz, Nazlı İnönü\'yü okula götürdüğü sırada, kendisi ile Nazlı İnönü\'yü Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül\'ün cep telefonundan sürekli aradığını söyledi. Nazlı İnönü\'nün tedirgin bir hali olduğunu belirten Yılmaz, \"Okula gidiyorduk. Nazlı Hanım, Mustafa Sarıgül\'ün kendisini çocukları üzerinden tehdit ettiğini söyledi. Mustafa Sarıgül\'ün attığı mesajı gösterdi. Mesajda \'Benim çocuklarım rahat uyumuyor. Senin çocukların da rahat uyumasın\' yazıyordu. Nazlı Hanım, Hayri İnönü ile telefonda konuştu. Hayri Bey de eşinin evine gitmemesini söyledi. Nazlı Hanım önce itiraz etti sonra başka yere bıraktım\" dedi.





“KIVIRMA, OMURGALI OL\"





Mustafa Sarıgül\'ün korumasının kendisine \'ara\' diye mesaj attığını ifade eden Hakan Yılmaz, \"Aradığımda Emir Sarıgül telefonu açtı. Kızarak, \'Nazlı hoca nerede? Kıvırma bana, omurgalı ol. Nazlı hanımla görüşmem lazım. Neredesiniz, geleyim\' dedi\" diye konuştu.





ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE TOKAT





Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Taner Biçel\'in şoförü Mehmet Ateş de Emir Sarıgül\'ün, Biçel\'in makamını çok sayıda kişi ile bastığını ifade ederek, \" Emir Sarıgül, \'burası bizim yerimiz, kalk git\' tavrı ile özel kalem müdürünün masasından kalkmasını istedi. Emir Sarıgül eline bir bardak alarak, yere fırlattı. Meclis Üyesi Erkut Usta, özel kalem müdürüne tokat attı. Ben araya girince beni de tehdit ettiler\" dedi.





3 ÇOCUĞUNA ÖLÜMLE TEHDİT





Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Taner Biçel ise şunları anlattı:





\"Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yardımcısı Emir Sarıgül\'dü. Hayri Bey, Sarıgül döneminden kalan 11 müdürü değiştirdikten sonra Ankara\'ya gitti. Odama gelip, beni tartakladılar. Akşam Hayri Bey gelerek, belediyenin dışında buluştuk. \'Beni Amerika\'da yaşayan 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler. Çocuklarımı öldüreceklerini söylediler. Ben aile yapısı olarak bunlara karşı koyacak güçte değilim\' dedi. Hayri İnönü, tehdit olayının ardından ABD\'ye gitti. Beni tartaklayan meclis üyelerine istifamı verdim. Nazlı Hanım da beni arayarak, tehdit edildiğini söyledi. Kırk yıllık asker kökenli devlet memuruyum. Hayri Bey\'in tehdit edildiğini söylerken gözlerindeki korkuyu gördüm. Emir Sarıgül, \'Biz Hayri Bey\'le anlaştık. Burayı ben yöneteceğim\' diyordu. Kurguları buydu.\"





“PROFESYONELCE TEHDİT\"





İnönü Çifti\'nin avukatı Mine Güliz Baykal, eski belediye başkanı ve oğlunun, yeni belediye başkanı ve eşini, niye tehdit ettikleri sorusunun yanıtını aradıklarını belirterek, \"Tehdit olayı profesyonelce gerçekleştirilmiştir\" dedi. Baba oğul Sarıgül\'ün avukatları ise tanıkların belediye çalışanı olduğunu, ast üst ilişkisi nedeniyle tanıklarının geçerli sayılamayacağını savundu. Mahkeme, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.





İDDİANAME





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü\'nün suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Sarıgül\'ün, \"birden fazla kişiyle tehdit\" ve \"kamu görevlisine hakaret\" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Emir Sarıgül hakkında ise \"birden fazla kişi ile tehdit\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



