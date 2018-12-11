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Dünya

(Görüntülü) 'Sarı yelekliler' eylemlerinde tanıştılar, 'sarı düğün' yaptılar

Songül AYHAN, (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de 'sarı yelekliler' eylemlerinin sürdüğü sırada, eylem alanında yaptı

11 Aralık 2018 19:37

Songül AYHAN, (DHA) - Fransa\'da \'sarı yelekliler\' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de \'sarı yelekliler\' eylemlerinin sürdüğü sırada, eylem alanında yaptı. \"SARI DAMATLIK, SARI GELİNLİK\" Fransa\'nın Tarbes bölgesinde düzenlenen düğünde, damadın \'sarı yelek\' bir takım; başına sarı çiçeklerden oluşmuş bir taç takan gelinin ise özel dikim \'sarı yelek\' temalı bir gelinlik giydiği görüldü. Çiftin eylemler sırasında tanıştığı ve bir barikat yanında evlenme kararı aldıkları öğrenildi. Çiftin, bu mutlu ve unutulmaz anlarını ise arkadaşları fotoğraflayarak paylaştı.

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