(Görüntülü) ‘Sarı yelekliler' araçları durdurup, sürücülere ‘katılım' çağrısı yapıyor

Fransa (DHA) - Fransa\'da sarı yeleklilerin eylemleri sürüyor. Mulhouse kentinde anayolların çevresine barikatlar ve çadırlar kuran ‘sarı yelekliler’, yoldan geçen araç sürücülerine ‘eylemlere katılım’ çağrısı yapıyor. 17 Kasım başlayan ‘sarı yelekliler’ eylemi, ülkenin birçok kentinde sürüyor. Fransa\'da, ülkenin İsviçre ve Almanya sınırlarına yakın şehri Mulhouse’da da eylemciler belirli noktalarda eylemlerini gün boyu nöbetleşerek sürdürüyor. Ana yol kenarına barikatlar oluşturan ve trafiği yavaşlatarak sürücülere eylemlere katılım çağrısı yapan ‘sarı yelekliler, gösterilerini sürdüreceklerini söyledi. İsminin Stephane olduğunu ve Guebwiller şehrinde bir bilgisayar şirketi bulunduğunu söyleyen eylemci, “Hepimizin verdiği kavga aynı, çeşitli isteklerimiz var, vergiler konusunda, akaryakıt vergileri konusunda, gaz vergileri konusunda, elektrik üzerindeki vergiler konusunda, dulluk yardımları konusunda, isteklerimizi saatlerce anlatabilirim” dedi. Polisin eylemcilere karşı daha sert müdahaleye girişebileceğine dair soruya, “Ara sıra jandarma buraya geliyor, onlar bile yaptıkları bu işten bıktıklarını söylüyorlar ama bu kurumları temsil etmeye devam ediyorlar, nerede duracaklarını seçmeleri lazım, bugün Sainte Barbe bayramı yani itfaiye erlerinin günü, vali buraya geldiğinde hepsi valiye sırtını döndü, itfaiye erleri bile artık bıkmış. Yola çıktık, şimdilik bir piknik havası var, bakın kulübemizi kuruyoruz, her hafta sonu buradan bir çok insan Paris\'e gidiyor, bu Cumartesi günü yine hep beraber Paris\'te olacağız, Paris\'te çatıların üzerine keskin nişancılar yerleştiriyorlar, bunu yapan bizim polisimiz. Asla bu işin sonunu bırakmayacağız” Kadın gösterici ise “Bu insanların eşitliği, sosyal hakların eşitliği, her insan haysiyetli yaşamak zorunda, zengin bir ülkede yaşıyoruz, Avrupa\'dayız. Bizim örnek gösterilmemiz gerekir, peki şimdi neyimiz var Sefilleri oynuyoruz, 80 - 90 yaşındaki insanlar ayın 15’inden sonra mısır gevreğine süt döküp yiyorlar, yaşama böyle devam edemeyiz” dedi. “Macron hareketin başlangıcından beri bize cevap vermedi ya da olumsuz cevap verdi” diyen eylemci, “Macron geldiğinden beri her şeyin fiyatı arttı, bugüne kadar bize dizel araç alın diyen Macron bugün dizel arabaları çöpe atın diyor. Bugün bizimle masaya oturup bir sürü milyar eurolar verse bile artık çok geç, bugün biz Macron\'un gitmesini istiyoruz” diye konuştu.