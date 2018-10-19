(Görüntülü) Sara hastası çocuklarına hem anne hem de babalık yapıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- bHATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Hale Kadura(29), sara hastası iki oğluna hem annelik ve hem de babalık yapıyor. Suriye\'nin Halep kentinde yaşayan Mehmet Fatih Kadura, 2 yıl önce işine giderken keskin nişancının açtığı ateş sonucu öldü. Halep\'te 8 ay mahsur kalan Hale Kadura, daha sonra sara hastası çocuklarıyla birlikte Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Kiraladığı iki odalı evde Ahmet(12) ve Fatih(10) ile birlikte hayata tutunmaya çalışan Suriyeli anne, burada hayata tutunmaya çalışıyor. Çocukları hasta ve bakıma muhtaç olduğu için kendisine sağlanan iş imkânlarını da geri çeviren Kadura, çevredeki hayırseverlerin verdiği destekle geçiniyor. Hale Kadura, sara hastası çocuklarını her ay bir defa Adana?ya kontrole götürdüğünü belirterek, çalışamadığı ve parası olmadığı için gitmekte zorlandığını belirtti. Kadura, Adana\'da yapılan tedavide verilen ilaçlarda ve kontrolde para ödemiyoruz. Yetkililer karşılıyor. Çocuklarımı yalnız bırakamadığım ve onlara bakmak zorunda olduğum için çalışamıyorum. Dolayısıyla Adana\'ya gidip gelmekte zorlanıyoruz. Bu nedenle hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var dedi.