(Görüntülü) Sapanca'da Off Road heyecanı

İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya), (DHA)





Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Marmara Xtrial Off Road Şampiyonası\'nda zorlu parkurda araçların mücadelesi heyecanla izlenildi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Sapanca Belediyesi sponsorluğunda Sapanca Doğayı Koruma Off Road ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Marmara Xtrial Off Road Şampiyonası, 1100 rakımlı Soğucak Yaylası\'nda düzenlendi. İki gün süren yarışlar dün sonlandı. Zorlu parkurda yarışan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, yardımcı pilotlar yolda kalan araçlarının engelleri aşabilmesi için zamanla yarıştı. Araçların mücadelesi Off Road tutkunları tarafından heyecanla izlenildi. Yarışlarda dev araçlar vatandaşların ilgi odağı oldu. Adnan Ofluoğlu ile Şenol Coşkun ikilisinin kullandığı büyük ebatlı lastikleri olan \'Kutup Ayısı\' ismi verilen araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



13 pilotun katıldığı yarışlarda, Prototip kategorisinde birinciliği Emirhan Kutlu-Uğur Demirci, ikinciliği Ali Fuat Bilgin-Ali Fuat Demirdi, üçüncülüğü Melis Aksöz-Burak Karabulut, Extrem kategorisinde birinci Adnan Ofluoğlu ve Şenol Coşkun olurken, ikinci Umut Uyar-Gökhan Yalçın, üçüncü Musa Ceylan-Muharrem Ekebil oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu gözlemcisi Nuri Peri tarafından verildi.



Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'nin her köşesinden gelen yarışmacılarımız var. Engebeli arazide, doğal ortamda, doğaya zarar vermeden parkuru oluşturduk. Yarışları kazasız bir şekilde tamamladık. Binlerce insanımız Soğucak Yaylası\'na gelip yarışları izlemesi bizleri mutlu ediyor. Yarışmaya katılan sporculara teşekkür ederim\" dedi.



Sapanca Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tolga Feyyaz Çömlekçioğlu ise bu yıl Soğucak Yaylası\'nda çok farklı bir organizasyona eşlik ettiklerini ve doğayı bozmadan tamamen doğal bir şekilde yarışların tamamlandığını belirtti.