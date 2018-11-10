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(Görüntülü) Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'ya şehit ateşi düştü

10 Kasım 2018 20:30

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'ya şehit ateşi düştü. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan yedi askerden Topçu er Menduh Çelik\'in (20) acı haberi memleketine ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik’in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Çelik’in şehit olduğu haberi, İmam Bakır Mahallesi\'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik’e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa’ya getirileceği öğrenildi.

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