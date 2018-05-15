(Görüntülü) Şanlıurfa'daki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde önceki gün, otomobilin selin oluşturduğu su dolu çukura devrildiği kazada ağır yaralanan Vedat İrgin ve Erkan İrgin de yaşamını yitirdi. İki kardeşin ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6\'ya yükseldi.



Kaza, geçen pazar akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Vedat İrgin, yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarında selle oluşan su dolu çukura devrildi. Kazada, Ayşe- Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde yaşamını yitirdi, Nuran İrgin, sürücü Vedat İrgin ve Erkan İrgin ağır yaralandı.



Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde kaldırılan ve yoğun bakıma alınan yaralılardan Vedat İrgin ile kardeşi Erkan İrgin bugün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6\'ya yükseldi.



İrgin kardeşlerin cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından götürüldükleri Ortataşlı Mahallesi\'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nuran İrgin\'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

