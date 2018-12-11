(Görüntülü) Şanlıurfa'da yeni mahsul zeytinler tezgahta

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, yeni hasat edilmiş yeşil zeytin, tezgahlarda satılmaya başlandı. Rekoltesi bu yıl yüksek olan ve kilo fiyatı 5 ile 20 arasında değişen zeytinin günde 3 ton satışı yapılıyor.



Şanlıurfa\'da, havanın soğumaya başlamasıyla tezgahlara çıkarılan yeşil zeytin, kent sakinlerinin ilgisini çekiyor. Tezgahlardaki 15 çeşit zeytin, çizilme ve kırılma şekline göre 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu, bunun da fiyatların uygun olmasını sağladığını anlatan satıcılardan Mehmet Ölmez, \"Zeytin sofralarımızın vazgeçilmezidir. Şanlıurfa\'da sofralarda yeşil zeytin olmazsa olmaz. Mutfağımız çok zengin olduğu için zeytin de sofralarımızı zenginleştiren sağlıklı bir ürünümüz. Herkesin zeytin yemesi gerekiyor\" diye konuştu. Kentte 30 noktada kurulan tezgahlarda zeytin satışı yapıldığını dile getiren Söylemez, \"Şanlıurfa\'da yeni mahsul zeytinin satışı ortalama 40 gün sürüyor. Şanlıurfa\'da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte 30 tezgahta günde yaklaşık 3 bin kilo zeytin satılıyor. Tezgahlarımızda 15 çeşit zeytin bulunuyor ve 5 ile 20 lira arasındaki fiyatlardan satılıyor\" dedi.

