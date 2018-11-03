(Görüntülü) Şanlıurfa'da Şehit Semih Korkut'un adının verildiği kütüphane açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut\'un adının verildiği kütüphane açıldı. Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu\'nda, el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut\'un adı, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hamamören kırsal Mahallesi\'ndeki Şehit Kemal Karakayalı İlk ve Ortaokulu\'nda yaşatılacak. Ataşehir Şehit Akın Sertçelik İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin destekleriyle açılan kütüphanenin açılışına şehidin ailesi katıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve çok sayıda daire amirlerinin katılımıyla düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törende konuşan ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, “Şehit kardeşimizin adına açılan kütüphanin açılışına şehidimizin ailesi gelmiş, onlara huzurlarınızda bir kez daha başsağlığı diliyorum, bu coğrafyada bin yıldan beri varız, bunu hazmedemeyenler var, bundan sonra da var olacaktır. Al bayrağımızdaki renk herhangi bir çiçekten almamış, bayrağımız renginin burada andığımız şehitlerimizin kanından almıştır. Bugün burada öyle bir durum var ki; şehidimiz Ağrı\'da şehit oluyor, ailesi Kırklareli’de yaşıyor, İstanbul’daki öğrencilerimiz Siverek’teki bir şehit okuluna kitap gönderiyor, işte bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü birliğimiz ve beraberliğimizi en büyük tescili” dedi. Yapılan konuşmanın ardından ilçe kaymakamı, şehit uzman Çavuş’un babası Erdin Korkut’a Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra protokol kütüphane açılışını gerçekleştirdi.