(Görüntülü) Şanlıurfa'da Şed kuşanma töreni

ŞANLIURFA?da, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Hanı?nda temsili olarak kalfalıktan, ustalığa geçiş olan Şed kuşanma töreni canlandırıldı.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 810 yıllık geçmişi olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Barutçu Hanı?nda bir program düzenlendi. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konularının vurgu yapıldığı etkinliğe AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çok sayıda kurum amiri, esnaf ve öğrenciler katıldı. Tarihi Gümrük Hanı\'nda düzenlenen tören Ahilik duasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende 810 yıldır devam eden ?Esnaf duası? yapıldı. Duanın ardından Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Şed kuşanma töreni düzenlendi. Temsili olarak canlandırılan törende çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, geçiş dönemi olan Şed kuşanma töreninde ustalığa adım adan esnafa Şed kuşağı bağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende Ahilik teşkilatının anlamı ve kökeninin kardeşlik olduğunu belirten milletvekili Mehmet Ali Cevheri, kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve ahilik terbiyesinin nasıl olduğunu çok iyi bildiğin, belirterek, Bir esnaf olmanın onurunu yaşıyorum. Esnaflıktan terbiye ve çok şey öğrendim. Ahilik sadece bir esnaflık teşkilatı değildir. Aynı zamanda bir eğitim kurumudur Ahilik. Ahilik teşkilatının ilkelerine baktığımız da tamamen İslami ilkelerdir dedi. Esnafa karanfil dağıtarak günlerini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Şanlıurfa İpekyolu, Baharat yolu, Uzakdoğu\'yu Anadolu ile birleştirme noktasında bir kesişme yeridir. Geçmişte olduğu gibi bugün de birçok esnafımız bu tarihi çarşı ve hanlarda faaliyet yürütmektedir. Kentte esnafımız hala Ahilik duygusunu, kültürünü ve değerlerini yaşatıyor. Bu bizi sevindiriyorö şeklinde konuştu. Ahilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından Barutçu Han\'da ve şehrin bir çok noktasında aşure ikramı yapılırken, esnafa da karanfil dağıtıldı.