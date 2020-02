(Görüntülü) Şanlıurfa'da evin önünde obruk oluştu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir evin önünde toprak kayması sonucu 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Mahalleli, tedirginliğe yol açan obruğun kapatılmasını istedi.



Geçen Cumartesi günü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçlı kırsal Mahallesi\'ndeki tek katlı bir evin önünde toprağın kayması sonucu obruk oluştu. Oluşan obrukla birlikte evin bir duvarının yıkılması üzerine mahalle sakinleri, korkuya kapılarak bir süre evlerini terk etti. Yaklaşık 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğu gören vatandaşlar, gördükleri dev çukur karşısında bir süre şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahallede tedirginliğe yol açan obruğu gören İsmail Çetinkaya, evlerinin yakınında 3 gün önce büyük bir gürültüyle toprak kayması sonucu obruk oluştuğunu söyledi. İlk defa bir obruk oluşumuna şahit olduğunu kaydeden Çekinkaya, \"Evin yakınlarında bulunduğumuz sırada toprak bir anda büyük gürültüyle çöktü. O an dua ettim. Sonra hemen oradan uzaklaştık. Evin bir duvarı yıkıldı. Yıllardır burada oturuyorum, ilk defa böylesi bir olayla karşılaştım. Evin yakınında oluşan bu çukur için yetkililere haber verdik. Buranın bir an önce doldurulmasını istedik. Aksi takdirde bir kişi bu obruğa düşerse hayati tehlike geçirebilir. Bu tehlikenin bir an önce giderilmesi için gerekenin yapılmasını bekliyoruz\" diye konuştu.



Kent merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Yamaçaltı Mahallesi sakinleri ise obruğun kapatılmasını istedi.