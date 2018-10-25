(Görüntülü) ŞANLIURFA'DA ÇÖPLER, ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ŞANLIURFA?DA ÇÖPLER, ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi?nin katı atık depolama sahasında günlük işlenen bin ton çöpten oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Her ay çöpten 30 milyon kilovatsaat elektrik elde edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, artık çöp yakma olayına son verdik. Çevre dostu olan tesiste 30 bin nüfuslu bir ilçeye yetebilecek kapasitede elektrik enerjisi üretildiğini söyledi. Yenice Mahallesi?nde 2 yıl önce 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan katı atık depolama tesisinde günlük bin ton civarındaki evsel atıkların işlenmesinde oluşan metan gazı, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Kentin 13 ilçesinden kamyonlarla getirilen çöpler, bu tesisteki görevli işçiler tarafından iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor. Çöplüğün bulunduğu alandan, tesislerin bulunduğu alana döşenen boru hatlarından geçen metan gazları burada işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste ayda ortalama 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığı kaydedildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çöpten ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığını ifade eden Çiftçi şunları söyledi Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Şehrimiz her anlamda daha da büyüdü. Haliyle bizlerin de büyük düşünmesi lazım. Yakın bir zamana kadar toplanan çöplerimiz yakılarak şehir ve ilçe merkezlerinde oluşturduğu kötü görüntü oluşturuyordu. Bu tesisler sayesinde artık çöp yakma dönemini sona erdirdik. Bu yıl tam kapasiteli olarak faaliyete geçen katı atık depolama tesisinde oluşan metan gazlarından elektrik enerjisi elde etmeye başladık. Bu çöplükte 30 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu enerji sayesinde belediyemiz para kazanıyor. Bu para daha sonra yatırım olarak vatandaşımıza geri dönüyor. Bölgede örnek olarak gösterilen bu tesisimiz çevreci bir proje olmasının yanı sıra, çöpün çevresinde oluşan kötü kokuların da önüne geçmiş oluyoruz. Görüntü Dökümü ---------------------- - Katı atık tesisinin havadan drone görüntüsü - Tesiste çalışan işçiler - Kamyon ve TIR?la getirilen çöpler - Genel ve detay görüntüler HaberAli LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU 38 MB (Tür: Yurt)