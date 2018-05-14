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(Görüntülü) Şanlıurfa'da, 'Büyük Felaket Nekbe' protestosu

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa'da, Memur-Sen tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Filistinlilerin 'Büyük Felaket Günü Nekbe' yıldönümünü protesto etmek için basın açıklaması düzenlendi

14 Mayıs 2018 20:50

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa\'da, Memur-Sen tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Filistinlilerin \'Büyük Felaket Günü Nekbe\' yıldönümünü protesto etmek için basın açıklaması düzenlendi. 15 Mayıs 1948 tarihinde Filistin halkının \'Büyük Felaket Günü Nekbe\'nin yıldönümü dolayısıyla Memur-Sen öncülüğünde Ahmet Bahçıvan İş Merkezi\'nde basın açıklaması düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin destek verdiği protesto eyleminde toplanan grup adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Nekbe\'nin Filistin halkının, yurdunun, toprağının ayağının altından çekilmesi, orada gayri meşru bir işgal gaspının kurulması hadisesi olduğunu söyledi. Coşkun, İsrail\'in kuruluşuyla başlamış büyük bir trajedinin adı olan Nekbe, terör rejimi İsrail tarafından öldürülen, işkence gören, hakları gasp edilen ve yurtlarında çıkartılarak zulme maruz bırakılan mustazaf Filistinli kardeşlerimizin vatanlarına geri dönme mücadelesinin adıdır. Nekbe\'nin yıl dönümüne denk getirilerek, Amerika Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak ilan etmesi ve Nekbe Günü\'ne denk gelen 14 Mayıs\'ta elçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını açıklaması, Amerika\'nın pervasız, had bilmez rejiminin vardığı noktayı gözler önüne sermektir. Terör rejimi İsrail\'in yürürlüğe koymak istediği hukuksuz ve gayr-i insani bu girişimlere karşı her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz diye konuştu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde sık sık İsrail lehine slogan atan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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