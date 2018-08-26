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(Görüntülü) Şanlıurfa'da aşiret düğününde silahlar susmadı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da Hubeyti ve Emirler aşiretlerinin düğününde silahlar susmadı

26 Ağustos 2018 16:57

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da Hubeyti ve Emirler aşiretlerinin düğününde silahlar susmadı. Tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açanlar, davetlileri de korkuttu.

Şanlıurfa\'da Hubeyti aşiretinden inşaat mühendisi İbrahim Akay, hayatını Halime Aslıhan ile birleştirdi. Zeynep Mahallesi\'nde yapılan düğüne düğüne AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve davetliler katıldı. Boş alanda düzenlenen düğünde davetliler; şarkıcı İzzet Yıldızhan\'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.

Düğün alanına gelin ve damadın gelmesiyle birlikte davetliler, oturduğu masalardan tabanca ve tüfeklerle havaya peş peşe ateş açtı. Dakikalarca açılan ateş, bazı davetlilerin de korkmasına neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı.
 

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