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(Görüntülü) Şanlıurfa'da 2 otomobil kundaklandı

    Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi

21 Ocak 2019 18:26

 

 

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi\'nde meydana geldi. Yan yana park halinde bulunan iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçları gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


 

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