(Görüntülü) Şanlıurfa'da 10 bin yıllık taş damga ve mühür kayboldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en büyük müzesi unvanına sahip 70 bin eserin sergilendiği Şanlıurfa Müze Kompleksi\'nde yer alan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğu ileri sürüldü. Haleplibahçe Mahallesi’nde 32 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi\'nin denetiminde bulunan 2 santimetre büyüklüğündeki 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 3,5 santimetre büyüklüğünde 6 bin yıllık eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğu ileri sürüldü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2000 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan mühür ile 1982’de bulunan hayvan figürünün yurtdışına çıkışının önlenmesi için sınır güvenlik birimlerini resmi yazıyla uyarırken, müzeler ve müzayede salonlarına da bilgi verdi. Kayıp taş damga mühür ile hayvan figürünün için harekete geçen bakanlık müfettişleri ise olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı. Kayıp taş damga mührün; Fıstıklıhöyük bölgesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, toprak hayvan figürünün ise 1982 yılında bölgedeki kazılar sırasında bulunduğu öğrenildi. Kayıp eserlerin bulunması için Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü; Devir Teslim Sonucu Bulunamayan Eserler adı altında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer aldığı da görüldü.