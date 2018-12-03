(Görüntülü) Şanlıurfa kitap fuarı'na 300 bin ziyaretçi

Ali LEYLAK--ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa\'da 250 yayınevi ile yaklaşık 200 şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 2\'nici Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarını 300 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Nisan Fuar Merkezinde 2\'nci Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı düzenlendi. 10 gün ziyaretçilere açık olan fuarda 200 yazar ile 250 yayınevinin katıldığı şenlikte söyleşi, panel, imza günleri etkinlikleri düzenlendi. Kitap fuarına çocuklarıyla gelen aileler, özellikle indirimli kitapları sıkça almaları dikkat çekti. Kitapseverler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın sonun gününde yazarlar Abdurrahman Dilipak, Mustafa Armağan, Ataol Behramoğlu ve Ahmet Şimşirgil kitaplarını imzaladı. Fuarın bütün kesimlere hitap ettiğini ve 300 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, şöyle dedi 10 gün boyunca burada yazarlarımız söyleşilerde, kitap imzalama etkinliklerinde okurlarla buluştu. Fuarda 10 günde yaklaşık 300 bin kişiyi kitapla yazarlarla buluşturduk. Bu anlamda çok mutlu, sevinçliyiz. Kamu ve yerel idarelerin yapması gereken bu genç nesli eğitimli ve donanımlı yetiştirmek. Bu anlamda kitap fuarlarının en önemli özelliği ise çocukları, gençleri kitapla buluşturmak, yazarla bir araya getirerek okur yazarlığı ve kitap sevgisini artırmaktır. Şanlıurfa\'nın bu anlamda geleceği açık. Yaklaşık 300 bin insanın 10 gün içerisinde bu fuarı ziyaret etmesi bizim için oldukça önemlidir.