(Görüntülü) Sanko Üniversitesi'nde, 'Engelleri Aşmak Sempozyumu' düzenlendi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP, Sanko Üniversitesi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında \'Engelleri Aşmak Sempozyumu\' düzenlendi. Özel Sanko Okulları\'nda gerçekleştirilen törene; SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, takım başkanları, sporcular, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Güner Dağlı, engelli bireylerin diğer insanlarla aynı haklarda olduklarının bilincinde olduklarını ifade etti. İnsan onura yakışır şekilde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlirinin sağlanması gerektiğini söyleyen Dağlı, şunları dedi Engelli bireylerin diğer kişilerle aynı haklara sahip olduklarının bilinciyle insan onuruna yakışır bir biçimde, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması, spor ve sanatta, eğitim ve istihdamda kendilerine yeten bağımsız bireyler haline gelmelerini sağlamak bizlerin asli görevidir. Engelli bireylerin daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri ve sosyal hayatta yer almaları iyi planlanmış bir rehabilitasyon programına ve bunu gerçekleştirecek önemli göreve sahip olan fizyoterapistlerin eğitimi ile mümkündür. Sanko Üniversitesi bu amaç doğrultusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmektedir. Engellilerle alakalı yasal altyapı oluşturulması için hızlıca hareket ettiklerini ifade eden Fatma Şahin ise, Çok hızlı bir şekilde engellilerle ilgili yasal altyapıya bakmak gerektiğini gördük. 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez engellilerle ilgili yasa çıkardık. Bu çok önemliydi. Eksiklikler olabilir, düzeltilmesi gereken şeyler olabilir ama bu bir devlet bakışıdır. Sosyal devlet olmasının ne demek olduğunu, engellisiyle birlikte kalkınma yolculuğuna gitmek gerektiğini, hukuki altyapıyla birlikte başlattık. En önemli dönüşüm zihinsel dönüşümdü. Herkesin bunun bir kalkınma yolculuğu olduğunu anlaması gerekir. Yüzde 10\'luk kesimi bu kalkınma yolculuğunda kenara bırakamayız. Bu esele elbette duygusal, insani bir mesele fakat ben bu meseleyi kalkınma yolculuğu olarak görüyorum dedi. Sempozyum, sporcuların konuşmalarının ardından yılın sporcusu ve yılın katımı ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.