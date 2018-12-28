(Görüntülü) Şanghay'da 'Türkiye ve Çin Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri' paneli düzenlendi

Çin, (DHA) ? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen Turkey Today Bugünün Türkiye\'si panellerinin Çin ayağı Türkiye ve Çin Uzun Vadeli İş birliği Beklentileri paneli Şanghay\'da gerçekleştirildi.

Çin\'in finans kenti Şanghay\'da, Şangay Üniversitesi Küresel Araştırmalar Merkezi iş birliğiyle Türkiye ve Çin Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Şangay Üniversitesi?nden Guo Changgang?ın yaptığı Şangay panellinde Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Türkiye Ekonomisi?nin Görünümü ve Türkiye ile Çin Arasındaki Yatırım ve Ticareti Artırma Potansiyeli, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan Türkiye Ekonomisi Büyüme ve Çinli Yatırımcılar İçin Fırsatlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ?Türk Dış Politikası?nın Öncelikleri Otonom Bir Yaklaşımın Doğuşu ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı ?Türkiye?nin Çin İlişkilerine Yaklaşım konularını ele aldı.

Panele, Türkiye\'nin Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin da katıldı.