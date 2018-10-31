(Görüntülü) Sandıklı'nın çiçekleri jeotermal serada yetiştiriliyor

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 1000 metrekarelik alanda kurulan jeotermal serada 600 bin çiçek yetiştiriliyor. Çiçekler ilçede caddelerin ve sokakların peyzaj çalışmasında kullanılıyor. Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Jeotermal Enerji\'nin (SANJET) destekleriyle geçen aylarda jeotermal çiçek serası kurdu. Konutların ısıtmasından gelen atık sıcak suyla ısıtılan serada 4 mevsim 600 bin çiçek yetiştiriliyor. Yetiştirilen çiçekler Sandıklı Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda yapılan peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, SANJET olarak ilçede konutlarımızı ısıttığımız su kullanarak ısınmasını sağladığımız bir çiçek serası inşa ettik. 1000 metrekarelik bir alan. Bu alanda biz yılda 4 defa çiçek üretimi yapıyoruz. Yazlık, kışlık, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere. Bütün çiçeklerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Toplamda 4 defa ürün alabildiğimiz serada 600 bin adet çiçek üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da Afyon genelinin peyzaj çalışmasına hitap etmekte. Hatta çevre illere de buradan katkı sağlayabileceğiz. Maliyet olarak bize hiçbir maliyeti yok. Isıtmadan dönen suyumuzu kullanıyor sonra yer altına tekrar veriyoruz. Şu an için satış yapmıyoruz. Ama bunun için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ürettiğimiz çiçekleri Sandıklı\'nın peyzaj çalışmasına kullanıyoruz. İstasyon Caddesi\'ndeki çiçeklerimizin tamamı burada üretildi. Önümüzdeki süreçte katma değer sağlayarak satışını da gerçekleştireceğiz dedi.