(Görüntülü) Sandıklı'daki ilkokuldan Sri Lanka'ya iki su kuyusu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler \'Değerler Eğitimi\' projesi kapsamında para toplayıp, Hayrat Yardım Derneği aracılığıyla Sri Lanka\'da iki köye iki su kuyusu açtırdı. Atatürk İlkokulu\'nun öğretmenleri ile öğrenci ve velileri, aralarında 1100 dolar topladı. Okul müdürünün odasındaki kumbarada toplanan para, Sri Lanka\'da ihtiyaç sahibi iki köye iki içme suyu kuyusu açılması için Hayrat Yardım Derneği\'ne bağışlandı. Sri Lanka\'da okul adına kuyu açtırdıklarını aktaran dernek yetkilileri, kuyuların birini tüm şehitlerin anısına, diğerini de Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerler anısına yaptırdıklarını aktardı. İki hafta önce faaliyete geçen kuyuların fotoğrafları ise okulun girişindeki duvara asılarak, gurur köşesi oluşturuldu. Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Engin Karagöl, \"Yılda 1 milyon 800 bin çocuğun sudan çekilen sıkıntılar noktasında öldüğünü duyduk. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte böyle ihtiyacı olan farklı bir ülkede su kuyusu açtırmaya karar verdik. Sri Lanka\'da iki köyde okulumuz adına su kuyusu açıldı. Kuyunun birini Zeytin Dalı şehitleri anısına, diğerini tüm şehitlerimizin anısına yaptık. Bu kuyulardan 300 ile 500 arasında insan yararlanacak\" dedi. Okul Müdürü Hasan İnam ise \"Daha önce de Sudan\'da bir yetim çocuğumuzun eğitim giderlerini karşılamıştık. Bu dönemde su kuyusu açtırmayı düşündük. Velilerimizin ve çocuklarımızın yardımıyla bu su kuyusunu açtırdık. Bize fotoğraflarını gönderdiler. Mutluyuz, inşallah böyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz\" diye konuştu. 4\'üncü sınıf öğrencisi Zühal Öztekin de \"Susuz kalan çocuklar var. Kendi aramızda harçlıklarımızdan para topladık. Onlara su kuyusu açtırdık ve onlar için çok mutlu olduk\" dedi.