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(Görüntülü) Sandığa uzanarak oyunu kullandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yaşayan 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51) sandığa uzanarak oyunu kullandı

24 Haziran 2018 20:18

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, yaşayan 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51) sandığa uzanarak oyunu kullandı. Fatma Karadeniz, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu kullanmak üzere 9 yaşındaki yeğeni Belinay Karadeniz ile Kayabaşı İlkokulu\'na geldi. 1067 nolu sandığın başına gelen Fatma Karadeniz, uzanarak oyunu kullandı. Fatma Karadeniz, \"Vatana millete hayırlı olsun. Güzel şeyler bekliyorum büyüklerimizden. Aile olarak her zaman oyumuzu kullandık. Çünkü bu görevimiz\" dedi.

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