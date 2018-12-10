(Görüntülü) Sanatçılarına: Türk müziği söylemek kolay değildir

Gürkan YILMAZ /KASTAMONU, (DHA)Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi TRT ve Devlet Sanatçısı Mustafa Sağyaşar, dün gece Kastamonu?da verdiği konserle izleyenlerini büyüledi. Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde, 10 Aralık İlk Kadın Mitinginin 99?ncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahneye Türk Sanat Müziği?nin güçlü sesi 88 yaşındaki Mustafa Sağyaşar çıktı. Kırık kalça kemiği tedavisine rağmen sahneye konan sandalyeye oturmayan sanatçı Sağyaşar, yaklaşık 1,5 saat sahnede birbirinden güzel eserleri seslendirerek izleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Sahne öncesi DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sağyaşar, pop sanatçılarının Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirmelerini eleştirerek, ?Çok güzel bir söz vardır; ?Gölge etme başka ihsan istemem? diye. Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar. Türk Müziği söylemek kolay değildir. Bir şarkının melodisini tam söylemek onu icra etmek değildir. Türk Musikisi doğrudan doğruya sözleri ile onu yaşamakla olur. Bunu vücut dili ile anlatmak şart, duygu ile anlatmak şart. Özeniyorlar ama zahmet etmesinler\" diye konuştu. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan usta sanatçıya konser bitiminde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz tarafından çeşitli hediyeler verildi.