(Görüntülü) Sanatçılar Öykü Arin ve lösemili çocuklar için bağış çağrısında bulundu

Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç\'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemili çocuklar için donör olunması çağrısında bulundu.

İzmir\'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı çiftinin Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan kızları Öykü Arin\'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Öykü için uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı Ailesi\'ne, sanatçılar ve oyunculardan da destek geldi. Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi isimler, kan verilmesi ve donör olunması çağrısında bulundu. Kısa bir video çekerek yayınlayan Feridun Düzağaç, Dünyalar güzeli Öykü için ve buna ihtiyacı olan tüm çocuklarımız için, gençlerimiz için 18-50 yaş aralığında, sağlık sorunu olmayan tüm insanlarımızı, kök hücre ve donör konusunda bilgilenmeye, Kızılay kan merkezlerinde, kan testi yapmaya davet ediyorum. Çocuklarımızı koruyabildiğimiz her gün, insanlık için daha anlamlı. Hassasiyetiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Dünyalar güzeli Öykü\'ye acil şifalar diliyorum dedi.

\'DONÖR OLARAK HAYAT VERELİM\'

Oyuncu Güven Kıraç da, Öykü Arin için mesajını yine çektiği bir video ile paylaştı. Kıraç, tedavi gören lösemi hastası Öykü Arin ve bütün ilik bekleyen hastalar için 3 tüp kan vermenin yeterli olacağını belirterek, Lütfen kan verin, duyarsız kalmayın diye konuştu. Sanatçı Demet Akbağ da, herkesin Öykü Arin gibi çocuklara hayat olmasını istedi. Akbağ, yayınladığı mesajda, donör olalım çağırısında bulundu.

KIZLARININ MUTLULUĞU İÇİN ÇIRPINIYORLAR

Eylem ile Çağdaş Yazıcı çifti de, hastanede tedavi altında olan kızları Öykü Arin\'in mutlu olması için çabalıyor. Pandomim sanatçısı İlker Kılıçer de, Öykü Arin\'i hastanede ziyaret etti. Kılıçer, yaptığı gösteri ile küçük kızın neşeli anlar yaşamasını sağladı. Hastanedeki tedavisine rağmen neşesinin yerinde olduğu gözlenen Öykü Arin için, uygun donör arayışı sürüyor.