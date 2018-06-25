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(Görüntülü) Samsun'da oy çuvallarını taşıyan personelle tartışan 3 kişiye gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da seçim kuruluna oy çuvalları getiren personelle tartışan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

25 Haziran 2018 01:35

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da seçim kuruluna oy çuvalları getiren personelle tartışan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Seçim Kurulu binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü 3 kişi, kurula oy çuvallarını getiren personelle tartıştı. Tartışmayı gören polisler duruma müdahe etmek istedi. Bunun üzerine 3 kişiyle polisler arasında da tartışma çıktı. Tartışma uzayınca polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekibi tarafından ifadeleri alınmak ve Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere Gazi Polis Merkezi\'ne götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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