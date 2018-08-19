(Görüntülü) Samsun'da hatalı sollama kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) - SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ümit Özdemir (40) ile aynı araçta bulunan Ramazan Sevinç (37) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü İsa Kaya (29) yaralandı.



Kaza, saat 06.00 sıralarında Çarşamba-Salıpazarı karayolu Aşağı Donurlu Mahallesi’ndeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Özdemir’in kullandığı 55 GY 235 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönde seyir halinde olan İsa Kaya (29) idaresindeki 55 ZR 389 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Ümit Özdemir hayatını kaybetti, yanındaki Ramazan Sevinç ile minibüs sürücüsü İsa Kaya yaralandı. Yaralılar ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Ramazan Sevinç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.