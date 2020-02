(Görüntülü) Samsun'da cinayet şüphelisi yakalandı

Samsun\'da cinayet şüphelisi yakalandı SAMSUN\'da dün akşam sokakta tartıştığı Aşkın Pank\'ı bıçaklayarak öldüren E.T., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için emniyete götürülen cinayet şüphelisi E.T., kendisini görüntüleyen gazetecilere, Evimin camlarını kırdı ve kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı dedi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.T. ile Aşkın Pank, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., Pank\'ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, bir süre güçlükle yürüdükten sonra sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Pank, kurtarılamadı. Polis ekipleri, Gürcistan uyruklu bir kadınla olay yerinden kaçtığı iddia edilen cinayet şüphelisi E.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.T., Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli E.T., kendisini görüntüleyen gazetecilere, Namusumu korudum. Evimin camlarını kırdı ve kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Şüphelinin görüntüsü HABER KAMERA Tayfur KARASAMSUN, (DHA)-