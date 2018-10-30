(Görüntülü) Samsun'da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Samsun Valiliğinden, yıkılma tehlikesi nedeniyle bu sabah tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: \"İlimiz Vezirköprü İlçesinde 2012 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Anaokulu\'nun mutfak ve kazan dairesinin zemininde bulunan çökmelerden kaynaklı mutfağın duvarında 29 Ekim 2018 gecesi yer yer 20 cm mesafede ayrılmaların ve bazı kısımlarında yıkılmaların olduğu, içerisinde öğrenci ve personel bulunmadığından herhangi bir yaralanma olmamıştır. 30.10.2018 Salı günü öğrenci ve personeller tehlike arz ettiğinden binaya alınmamıştır. Adı geçen okulda 2018/2019 eğitim öğretim yılında 2 idareci, 5 öğretmen ve 5 yardımcı personel ile 135 öğrenciye hizmet verilmekte olup; Eğitim öğretimin aksamaması için ilçe merkezinde Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde münhal bulunan 5 derslikli anaokulunda bütün personel ve öğrencileri ile birlikte 31.10.2018 Çarşamba gününden itibaren eğitim öğretime devam edilecektir. Gerekli tedbirler alınarak bütün onarımlar yapılıp hazır hale getirilinceye kadar, eğitim öğretim Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu bahçesinde bulunan anaokulunda devam edecektir.\"