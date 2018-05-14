(Görüntülü) Samsun'da 1919 çocuk ve gençten marşlarla rekor denemesi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 1919 öğrenci, aynı anda en çok kişiyle marş söyleme rekoru için prova yaptı.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliği ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ve ‘Bir Adım Yeter Projesi’ kapsamında, kentte eğitim gören çocuk ve gençlerden oluşan 1919 kişilik koro oluşturuldu. Dev korunun rekor denemesi için Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu\'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Yunus Uçgun yönetimindeki Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı bandosu eşliğinde, Samsun’daki 60 okuldan gelen 1919 çocuk ve gençten oluşan koro ile birlikte 73 müzik öğretmeni Mülkiye, Gençlik, İleri, İzindeyiz Yüce Atam, Hoş Gelişler Ola, Yurt Türküsü ve 19 Mayıs marşlarını seslendirerek rekor denemesi yaptı.



Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Mükemmel bir ortam. Yıl boyunca hazırladığımız bu sunumu, rekor denemesi ile buluşturduk. Bunun da Gençlik Haftası\'nda olması anlam kazandı” dedi.