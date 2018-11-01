(Görüntülü) Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

Ercan ATA / ANKARA (DHA)





SALON: TVF Başkent



HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Salim Bektaş



VAKIFBANK: Kelsey Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Lonneke Sloetjes (A.Melis Gürkaynak, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)



ECZACIBAŞI VİTRA: Yeon Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Tijana Boskovic, Jordan Larson, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Lauren Gibbemeyer)



SETLER: 25-20, 22-25, 17-25, 19-25



SÜRE: 118 dakika (26, 36, 28, 28)





2018-2019 Kadınlar Voleybol Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nda VakıfBank\'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu.



Ankara\'da bulunan TVF Başkent Spor Salonu\'nda oynanan ve 6 bin kişinin izlediği karşılaşmada Vakıfbank\'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nı üçüncü kez müzesine götürdü.



Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-22 alarak setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü ve dördüncü sette de zaman zaman skor üstünlüğünü kaybetse de rakibine kıyasla daha iyi bir performans sergileyen Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti 25-17, dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.



NESLİHAN\'A PLAKET



Öte yandan Milli takımlarda uzun yıllar görev alan, Türk voleyboluna damga vuran Neslihan Demir Güler’e Türk sporuna ve voleyboluna katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edildi.



Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakası öncesinde tüm tribünlerden büyük alkış alarak sahaya gelen Neslihan, her iki takım oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Daha sonra TVF Başkanı Üstündağ, aktif voleybol kariyerini noktalamasından dolayı Neslihan Demir Güler’e, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank takımı oyuncuları tarafından imzalanan Neslihan’a ait A Milli Takım Forması, plaket ve çiçek takdim etti.