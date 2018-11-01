(Görüntülü) Şampiyon Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Gamze Kılıç: \"Çok heyecanlı ve güzel bir maçtı\"

Meliha İsmailoğlu: \"Kazandığımız için çok mutluyum\"





Ercan ATA / ANKARA (DHA) - 2018-2019 Kadınlar Voleybol Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nda VakıfBank\'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu.



Ankara\'da bulunan TVF Başkent Spor Salonu\'nda oynanan ve 6 bin kişinin izlediği karşılaşmada Vakıfbank\'ı 3-1 mağlup ederek Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nı üçüncü kez müzesine götüren Eczacıbaşı VitrA\'da oyuncular ve teknik heyet kupasına kavuştu.



Oyuncular karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide madalyalarına ve kupasına kavuşurken, daha sonra taraftarlarının yanına gittiler ve şampiyonluğu taraftarlar ile birlikte doyasıya kutladılar.



Karşılaşma sonrası düzenlenen törende madalyaları Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verirken, Eczacıbaşı\'na şampiyonluk kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti.



Spor Toto Şampiyonlar kupası karşılaşmasının en değerli oyuncusu ise Eczacıbaşı\'ndan Jordan Larson seçildi.



GAMZE KILIÇ: \"ÇOK HEYECANLI VE GÜZEL BİR MAÇTI\"



Eczacıbaşı VitrA\'da forma giyen Gamze Kılıç, çok güzel bir maçı geride bıraktıklarının altını çizerek, \"Çok heyecanlı ve çok güzel bir maçtı. Sezonun ilk maçı ve kupa maçı. Benim için de yeni bir takım olduğu için kazanmayı çok istiyordum. Takım arkadaşlarımla yavaş yavaş adapte olduk çünkü milli takımdan yeni geldi çoğu. Kısa bir zamanda hazırlandık ama bugün kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı da kutlayarak buradan aileme selamlarımı gönderiyorum\" dedi.



MELİHA İSMAİLOĞLU: \"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"



Eczacıbaşı VitrA\'nın önemli isimlerinden Meliha İsmailoğlu ise bu kupanın kulüp için çok önemli olduğunu söyledi. Kulübün son 4 yılda Süper Kupa oynamadığını hatırlatan İsmailoğlu, \"4 yıl sonra oynuyoruz ve kazanıyoruz. Bu bizim için çok güzel ve çok iyi moral oldu. İlk başta oyun istediğimiz gibi olmasa da sonradan iyi bir ritim bulduk ve kazandığımız için çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.