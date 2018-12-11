(Görüntülü) Şampiyon dansçı, Bodrum'da son yolculuğa uğurlandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - ADANA\'da, arkadaşının 4\'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3\'üncüsü Cem Demir (25), 1 yıl önce kanserden hayatını kaybeden annesinin de kabrinin bulunduğu Bodrum\'daki Karaburgaz Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Adana\'da, dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkan Cem Demir, 9 Aralık Pazar günü arkadaşlarıyla geceyi geçirmek için Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı\'ndaki apartmanın 4\'üncü katındaki daireye gitti. Evde bir süre arkadaşlarıyla sohbet ettiği belirtilen Demir, iddiaya göre, balkona çıktı. Evdekiler, kısa süre sonra dışarıdan gelen sesler üzerine balkona çıkıp, aşağı baktıklarında, Demir\'i kanlar içinde yerde yatarken görünce polise ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, şampiyon dansçının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Demir\'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Türkiye\'de yapılan dans yarışmalarının salsa kategorisinde 4 kez şampiyon olan, ABD\'deki \'Dünya Latin Dansları Şampiyonası\'nda aynı kategoride 3\'üncü seçilen ve ünlü sanatçıların kliplerinde oynayan Cem Demir\'in düşerek mi öldüğü, intihar mı ettiği ya da balkondan biri veya birileri tarafından mı itildiği gizemini korurken, polisin soruşturması sürüyor. NİŞANLISI VE DANSÇI ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ Adana Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi sonrası, tekne kaptanı Asım Demir, oğlunun cenazesini teslim aldı. Cem Demir\'in cenazesi, dün Bodrum\'a getirilip, devlet hastanesinin morguna konularak, bekletildi. Demir için bugün öğle vakti Merkez Adliye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir\'in babası Asım Demir, nişanlısı Melisa Sahra Katılmış, dansçı arkadaşları, yakınları ve öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi katıldı. Cenaze töreninde, Demir\'in aynı zamanda dans partneri olan nişanlısı ve dansçı arkadaşları gözyaşı döktü. \'İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM\' Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Asım Demir, oğlunun intihar ettiği iddialarına inanmadığını belirterek, \"Acımı yaşayıp, oğlumu defnettikten sonraki günlerde bu olayın peşine düşeceğim. Olayla ilgili gerek inceleme gerekse de tetkikler sürüyor. Otopsi zaten yapıldı. İfadelerin alınmasına devam ediliyor. Oğlumu tanıyorum, bazı şeyler yazıldı, çizildi; ancak bunlar bizim ağzımızdan çıkan şeyler değil. \'Çocuk bunalımda\' falan denildi. Böyle bir şey yok. Adana\'ya gideceği gün Cem\'i ben uyandırdım. Hiçbir sıkıntısı, derdi yoktu\" dedi. DÜĞÜN TARİHİ ALMIŞ Oğlunun psikolojisinin bozuk olmasını gerektirecek bir durum olmadığını kaydeden Demir, \"20 Temmuz\'da düğününü yapacaktık. Bodrum\'daki düğün yerini tutup, sözleşmesini imzaladım yani psikolojisinin bozuk olmasını gerektirecek bir durum yoktu. En önemlisi, nişanlısı Melisa da yanındaydı. Cem, nişanlısını o halde bırakıp, öyle bir şey yaşayacak bir çocuk değil. Tanıyan arkadaşlarına sorun; Cem\'in kendisini balkondan atıp, intihar ettiğine inan bir kişi bile çıkmaz\" diye konuştu. \'GELECEK YIL ASKERE GİDECEKTİ\' Gazetecilerin, oğlunun \'Baba parası ile yaşamak istemiyorum\' yazılı not bıraktığı ile ilgili iddiaları hatırlatması üzerine Demir, şunları söyledi: \"Böyle bir şey yok. Bu yaşta ben bile babamdan para istiyorum. Cem\'in askerlik parasını bile yatırdık. 20 Aralık 2019\'da askere gidecekti. Düğün için gerekli kaporalar da ödenmişti. İstanbul\'da otomobil almak için araştırma yaptım. Döndüğümde otomobil alacaktım. Çünkü Cem Tuzla\'da oturuyor, mesafeler uzak olduğu için düğün öncesi gidip gelmesi zor olacaktı. Kaptanım ben. Teknemi karaya çektim. Bu olay olmasaydı, bugün kardeşimi de alıp, araçta İstanbul\'a gidecektim. Cem, karıncayı bile incitmeyen bir çocuktu.\" ANNESİNİN KABRİNİN OLDUĞU MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ Cem Demir\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bodrum Kaymakamlığı önüne kadar omuzlarda taşınıp, burada cenaze aracına konuldu. Cem Demir\'in cenazesi, uzun araç konvoyu eşliğinde, 1 yıl önce kanserden ölen annesi Sibel Demir\'in de mezarının bulunduğu Karaburgaz Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.