(Görüntülü) Samet Aybaba: "Eski günlerini aratmayan bir takım olacağız"

Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)- BURSASPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"3-4 sene içerisinde eski günlerini aratmayan bir takım haline geleceğiz\" dedi. Bursaspor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Özlüce Tesisleri\'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerini ardından kondisyon ve çabukluk çalışmaları ile 5\'e2 pas yaptı. Sakatlıkları nedeniyle Abdullahi Shehu ile Bogdan Stancu\'nun katılmadığı antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapan Bursasporlu futbulcuların neşeli olduğu görüldü. SAMET AYBABA: \"YUKARILARI HEDEFLİYORUZ\" Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligde karşılaşacakları Kasımpaşa\'nın iyi bir takım olduğunu ve çok hızlı hücum yaptıklarını dile getirdi. Bursaspor\'un da iyi bir takım olduğunu kaydeden Aybaba, \"3-4 haftadır daha iyi şeyler yapmaya başladık. İyi bir maç olacak, keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İçeride son iki maçımızı kazandık. Bundan sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Taraftarımız burada büyük güç. Onların da desteğini bekliyoruz. Onların da desteği ile bu maçları kazanıp ligin 2\'nci yarısında farklı bir yerleri düşünmek için bir takım hazırlamayı düşünüyoruz. Biz tabii hep ilk 10\'un içinde olalım diye hep düşünüyorduk geldiğimizde. Sivas\'ta bir basın toplantısı yapmıştık. Bir arkadaş bana \'İşler çok iyi gittiğinde düşüncenizi revize edecek misiniz?\' dedi. Dedim ki; 1\'den 10\'a kadar her şey içinde zaten yani. Bunun 1’incisi de 10’un içinde 2’incisi de 10’un içindedir. İlk olarak keyif veren futbolumuzu devam ettirelim. Bursa futbol şehridir. Biz sadece kazanmak değil, iyi de oynamak zorundayız. Bu şehri tekrar futbola döndürmek istiyoruz. Biz bu işi doğru yapalım. Sonra da yapacağımız hamlelerle yukarıları hedefliyoruz. 3-4 sene içerisinde eski günlerini aratmayan bir takım haline geleceğiz\" dedi. \"TAKIMDAKİ HAVA ÇOK İYİ\" Ligin iki tecrübeli hocasının karşılaşacak olmasının sorulması üzerine Aybaba, Mustafa Denizli\'nin kalitesinin ve yaptığı işlerin belli olduğunu ifade ederek, \"Kendisini çok severim. Sahada rakibiz. Biz ondan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Onlar bizi, biz onları tanıyoruz. Sonuçta oyuncular maçın skorunu belirliyoruz. Bizim takımda şu anda hava çok iyi. Bunu devam ettirirsek, her şey bizim lehimize olacağını düşünüyorum\" diye konuştu. \"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ\" Görevi bırakacağına yönelik çıkan haberlere de cevap veren Aybaba, \"Gece nasıl böyle bir haber yapılıyor bilemem. Yanımda bir tek yardımcım Recep var. İsterseniz bir de ona sorun. Oradan çıkmasın fısıltı. Böyle bir şey yok arkadaşlar biz işimizin başındayız. Böyle bir şey olsa söyleriz zaten. Kafamızda planladığımız bir şey varsa, kimseden gizleyecek değiliz. Hiçbir böyle konu ve düşünce yok. Türkiye’de bazen böyle haberler çıkıyor” şeklinde konuştu.