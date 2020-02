(Görüntülü) Samet Aybaba: "Artık kazanmak istiyoruz"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Sivas zor bir deplasman ama artık kazanmak istiyoruz\" dedi. Geride kalan 6 haftayı da değerlendiren Aybaba, puan dışında her şeyin iyi gittiğini sözlerine ekledi. Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da maçın hazırlıkları sürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Biz de iyi bir takımız. Sahaya her şeyi doğru yansıtıyoruz ama bugüne kadar 3 puan alamadık. Futbol bu, her zaman söylüyorum bunlara takılmayalım. Sivas zor bir deplasman ama artık kazanmak istiyoruz, futbolcularımız da bunun bilincinde çalışmalarımız da o yönde\" dedi. \"GELİŞMEYE AÇIK BİR TAKIMIZ\" Oyuncuların üzerinde kazanamama baskısının bulunmadığını belirten Aybaba, \"Oyuncular çok keyifliler. Toplantılarda, yemeklerde ve sahada keyifleri iyi. Kazandıkları zaman onları nasıl tutacağız bilemiyorum artık. Gelişiyoruz. Biz gelişmeye açık bir takımız. Yeni yapılandık. İyi gidiyoruz, tabii ki eksiklerimiz var her takım gibi hazır değiliz. Çoğu takım gibi şansla kazanmıyoruz biz bir şeyleri zorluyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Büyük takım gibi geliştirmeye çalışıyoruz. Orada da tabii ki aksaklıklarımız sıkıntılarımız var. Oyuncularımızın uzun süreli oynanamamanın sıkıntıları var. 2-3 tanesinin her yeri ağrıyor. Toparlanıyorlar\" diye konuştu. \"PUAN DIŞINDAKİ HER ŞEY İYİ GİDİYOR\" Ligde geride kalan dönemi de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, \"6 hafta iyi geçti geliştirdik ama bu bizim için yeterli değil. Bundan sonraki sürecin daha da üzerine katarak devam etmesi lazım puan olarak da futbol kalitesi olarak da. Genç oyuncularımızı daha çabuk, hızlı geliştirmemiz lazım. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelinen sürece bakarsanız puan dışındaki her şey iyi gidiyor diye düşünüyorum. Futbolcularımız bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Hiç ummadığınız takımlar ummadığınız takımları yeniyor. Bizim de böyle bir şanssızlık dönemimiz oluyor diye düşünüyoruz. Çünkü bizim kadromuz her şeyi kaldıracak, güce erişecek zaman içerisinde\" ifadelerini kullandı. \"TAKIMIN YAPTIĞI İŞLERDEN MEMNUNUM\" \"Ligin en iyi futbol oynayan, mücadele eden takımıyız diyebilir misiniz ?\" sorusuna ise Aybaba, \"Birincisiyiz\" yanıtını vererek, \"Çok iyi şeyler yapıyoruz. Eksiklerimiz de var. 9 tane yeni oyuncu ile 17 oyuncuyu göndererek, 11 tane altyapıdan futbolcu katarak bu takımın yaptığı işlerden memnunum. Ama puan anlamında da yukarıya çıkmamız lazım. Bu da zaman içerisinde olacaktır\" şeklinde konuştu. Eksik bir oyuncularının bulunmadığını belirten Aybaba, Sivas temsilcisi karşısında son maçtaki kadroyu sahaya sürmeyi planladığını da söyledi. JOSUA JOHN ANTRENMANDA Öte yandan yeşil beyazlılarda çalışmalar sürerken kadro dışı bırakılan Josua John da uzun bir ara sonrası takımla birlikte çalışmalara katıldı.John\'un durumuna ilişkin konuşan Aybaba \"UEFA’nın kriterleri var. Kulüp bazı yaptırımları uyguluyor, bazılarını uygulayamıyor. Uygulayamadığı yaptırımlar içinde bu oyuncunun idmana çıkması ve görüntüsünün bulunması var. Sadece bu yüzden bizle birlikte\" bilgisini paylaştı. Antrenmanda oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekerken, son haftaların formda ismi kaleci Okan Kocuk\'un istekli görüntüsü de göze çarptı.