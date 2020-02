(Görüntülü) Samet Aybaba: "7 maçın hepsini kazanabiliriz"

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısında kalan 7 maçı da kazanmak istediklerini belirten Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Takımımız son 3 maçtaki performansını devam ettirirse neden 10 maça çıkmasın? Eğer bunu bir hedef olarak önümüze koyarsak, her maça aynı ciddiyetle bakarsak oluyor demek ki\" dedi. Aybaba ayrıca, \"Trabzonspor kaliteli oyuncuları çok fazla olan bir takım. Zaman zaman çok iyi oynuyorlar, biz bu performansımızın altına inmeyi hiç düşünmüyoruz\" diye konuştu. Spor Toto Süper Lig\'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Son 3 hafta galibiyetlerle birlikte futbol adına iyi şeylerin de olduğunu belirten Aybaba, \"Çok girdiğimiz pozisyon var, takım olarak gelişiyoruz diye bahsediyorduk, gelişmeye hızlı bir şekilde de başladık. Oyuncularımızın coşkuları iyi, performansları iyi. Tabii bu keyifli iş seyirciyi çekiyor, kafadaki tüm kara bulutları dağıtıyor. Futbol şehrine yakışır bir takım haline geliyor. Bunların hepsi birer artı. Şimdi önümüzde zor bir maçımız var. Trabzonspor kaliteli oyuncuları çok fazla olan bir takım. Zaman zaman çok iyi oynuyorlar, biz bu performansımızın altına inmeyi hiç düşünmüyoruz. Oyuncularımızla hep bunu konuşuyoruz, madem ki bunları yapabiliyoruz, devam ettirelim. Önümüzde 7 maçımız kaldı. Bu performansı sergileyelim ve takımı puan olarak da yukarıdaki yerlere getirelim. Hazırız, iyi çalıştık. Bazı oyuncularımızda yorgunluklar var onları dinlendiriyoruz, maç saatine kadar hepsi hazır olur\" dedi. \"OYUNCULARIMIZIN BAZILARI YİNE KEYİFLİ\" 1461 Trabzon\'a kupada elenmelerinin ardından takımdaki son durumun sorulması üzerine deneyimli adam, \"Oyuncularımızın bazıları yine keyifli, sıkıntıları yok. Bazıları da üzülüyor ama futbolun içerisinde bunlar var. Oyuncuların hepsini aynı çizgide tutamıyorsunuz, dünyada var bu sadece bizde değil. Gerçekten 1461 Trabzon maçının neden böyle olduğuna dair içinde sıkıntı yaşayan oyuncularımız da var\" cevabını verdi. \"AVANTAJLI BİR FİKSTÜRÜMÜZ VAR\" Ligin ilk yarısında kalan 7 maçı da kazanmak istediklerini söyleyen Aybaba, \"Eğer bunu bir hedef olarak önümüze koyarsak her maça aynı ciddiyetle bakarsak ki oluyor demek ki. Devam ettirebiliriz, kalan 7 maçın hepsini kazanabiliriz. Çünkü fikstürümüz de bize döndü, avantajlı bir fikstürümüz var. O yüzden neden olmasın? Biz hala oradayız. Takımımız son 3 maçta performansını devam ettirirse neden 10 maça çıkmasın bu. Eğer bu maçı da kazanırsak tribünlerimiz de daha coşkulu kalabalık olacaktır\" diye konuştu. \"BAZI OYUNCULARIN PERFORMANSI İYİ DEĞİL\" Santiago Vergini\'nin performansının sorulması üzerine görüşlerini bildiren Aybaba, \"Vergini çok kötü bir performans gösterdi ama bir maçtır. Hemen değerlendirip karar vermemek lazım, bakacağız. O da bizim oyuncumuz, devam eden sözleşmesi var. Eğer takıma uygunsa devam ederiz. Ona yine şans vereceğiz tabii ki, her oyuncumuza öyle yapacağız ama tabii bazı oyuncularımız bu performanslarıyla bizden biraz uzaklaşıyor. Bazı oyuncularımız beklentilerimizin altında kalıyor, böyle profesyonel bir işte de performansı düşüşte olan oyuncuları dinlendirirsiniz. Çok basittir. Bazı oyuncuların performansı iyi değil\" değerlendirmesinde bulundu. Son olarak oyunculara da mesaj veren Aybaba, \"Biz oyuncularımızla çalışıyoruz, yukarıya doğru performans gösteren herkes bizim oyuncumuz olma hakkını kazanıyor. Biz başka bir şeye bakmıyoruz, o nedenle buradaki her oyuncumuzun oynama şansı var\" ifadelerini kullandı.