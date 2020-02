(Görüntülü) Salihlili öğretmen, Katar Emiri için sentor heykeli yaptı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA\'nın Salihli ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Şahin Bozkurt(41), Yunan mitolojisinde at sırtında savaşa giden savaşçı anlamına gelen 3 metre 10 santim uzunluğunda sentor(Centaur) heykeli yaptı. Bozkurt, kaidesiyle 5.5 metreyi bulan heykeli, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani\'ye hediye etmek istiyor. Namık Kemal Ortaokulu\'nda 5 yıldır görev yapan görsel sanatlar öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Şahin Bozkurt, sanatsal yönünü ortaya koymak amacıyla heykel yapma kararı aldı. Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı at olarak betimlenen ve Türk oldukları yönünde bir takım görüşler bulunan mitolojik varlık sentor heykeli yapmaya karar verdi. Bozkurt, arkadaşına ait bir depoda yontu tekniğiyle çalıştığını ve heykelin kaidesiyle birlikte yaklaşık 5.5 metre yüksekliğinde olacağını anlatarak, \"Sanatçılar yaptıkları çalışmalara yönelik tepkileri de merak ederler. Çalışmamla ilgili görselleri, sosyal medya hesaplarımdan paylaştıktan sonra Alman medyasında bazı basın yayın organlarından röportaj teklifleri geldi. Bu röportajların dış basında yer almasıyla Londra, New York ve Moskova\'daki önemli ve saygın sanat galerilerinden sergi teklifleri aldım. Bu benim için onur verici bir süreçti\" dedi. \'KATAR EMİRİ İÇİN YAPTIM\' Türkiye\'nin Katar ile sıcak ilişkisi nedeniyle heykeli Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani\'ye hediye etmek istediğini belirten Bozkurt, \"Katar, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde bizimle gerçekten kardeş bir devlet gibiydi. Katar Emiri, Türkiye ile çok ciddi bir yakınlık içerisinde. Bu nedenle lütfederlerse, bu çalışmam onlarındır. Bu eserimin özellikle Doha\'daki o şahane müzenin önünde çok güzel duracağına inanıyorum\" dedi.