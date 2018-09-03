(Görüntülü) Şakir Şenkalaycı: ''Dünyanın ne iyi motokros pistini yaptık''

\'\'Gelecekte dünya şampiyonası gibi arenalarda birçok pilotun yer alacağına inanıyorum\'\' \'\'Dünya\'nın en büyük yarışı ülkemizde yapıldı kimsenin haberi yok\'\' \'\'Gençlerin önünü açabilmemiz için sponsorlara ihtiyacımız var\'\' Mustafa AKIN - Satılmış AKKAŞ / Afyonkarahisar,(DHA) - Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, dünya şampiyonları ile aynı parkurda yarışmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Dünya Motokros Şampiyonası\'nın 18\'inci ayağı Afyonarahisar\'da düzenlendi. Dün sona eren şampiyonanın ardından Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, Türkiye\'nin dünyadaki en iyi motokros pistini yaptığını ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu\'ndan (FIM) onay aldıklarını dile getirdi. Afyonkarahisar\'da çok iyi bir iş başardıklarını ifade eden Şenkalaycı, \'\'Dünya Motokros Şampiyonası 10 yıl aradan sonra tekrar ülkemize gelmiş bulunuyor. Dünyanın ne iyi motokros pistini yaptık. Burada onun da onayını aldık FIM\'den. Müthiş bir yarış geçti. Dünya şampiyonları ile birlikte bu parkurda aynı heyecanı yaşamak onur ve gurur verici bizim için. Ben de bana inanan herkesin yüzünü güldürmek için elimden gelen bütün hünerlerimi gösterdim\'\' dedi. \'\'GELECEKTE DÜNYA ŞAMPİYONASI GİBİ ARENALARDA BİRÇOK PİLOTUN YER ALACAĞINA İNANIYORUM\'\' Şenkalaycı, organizasyona gelen yurt dışı ekipleri ile aralarında mekanik ve kondisyon anlamında çok ciddi farklar olduğunu belirterek, \'\'Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Bayrağımızı dalgalandırdık, mutluyuz. Son dakika aldığım bir haberde sarı bayrak ihlali yaptığım söylenmiş. 10 pozisyon geri atmışlar. Bunu da neden böyle yaptıklarına emin değilim. Şu anda bu tabloya göre benim 14-15\'inci sırada olmam gerekirken 2\'nci etapta sonuncu sıraya atmışlar. Startta düşen bir arkadaş olduğu için bir sürü yarışçı geçti arada bir kurban seçtiler herhalde o da ben oldum. Sıkıntı yok önemli değil. Hakkımız var gideceğim itiraz etmeye ama çok önemli değil. Tamamen psikolojik bir durum bizim için. Ben ülkemize böyle bir pisti kazandırıldığı için çok mutluyum. Gelecekte dünya şampiyonası gibi arenalarda birçok pilotun yer alacağına inanıyorum. Kendi öğrencilerimiz, oğlum dünya arenasında boy gösterecekler. Umuyorum önümüzdeki yıllarda daha başarılı oluruz\'\' diye konuştu. \'\'DÜNYA\'NIN EN BÜYÜK YARIŞI ÜLKEMİZDE YAPILDI KİMSENİN HABERİ YOK\'\' Şampiyonalarda yarışabilmek için çok ciddi sponsorlara ihtiyaçları olduğunun altını çizen Şakir Şenkalaycı, \'\'Ülkemizdeki iş adamlarını o kadar sesleniyorum ama kimsenin bunu duymadığını biliyorum çünkü kimsenin işine gelmiyor, üzgünüm. Ülkem adına da çok mutluyum. Benim milliyetçi bir yapım var bayrak göklere çekildiği zaman tüylerim diken diken olur ağlarım. Ama buradaki iş adamlarının hiçbirinde iş yok onu söyleyeyim. Böyle bir spor, dünya arenası ülkemizde var oldu. Dünyanın en büyük yarışı yapıldı kimsenin haberi yok. Maalesef ilgi alaka düşük. Yurt dışından bu organizasyonu seyretmek için 5 bin kişi buradaydı Türkiye\'den gelen kişi sayısı 1500\'ü geçmedi. Dolayısıyla motorsporlarına ilgi çok düşük. Nerede bir top var biz onların peşinden koşuyoruz ve çok üzgünüm açıkçası\'\' şeklinde konuştu. \'\'GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLMEMİZ İÇİN SPONSORLARA İHTİYACIMIZ VAR\'\' Motorsporlarını daha ön plana çıkartabilmek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Şakir Şenkalaycı, şu ifadeleri kullandı: \'\'Hem federasyon olarak hem de milli sporcu olarak. Sayın milletvekillimiz Kenan Sofuoğlu da sporcu olarak meclisteki yerini aldı. \'Sporcu kardeşlerimin ağabeyiyim\' dedi. Orada da onun desteğine ihtiyacımız var. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda burada 5 bin kişi değil 15 bin kişi ile dünya şampiyonasını karşılayalım. Ama dediğim gibi gençlerin önünü açabilmemiz için sponsorlara ihtiyacımız var. Benim var olduğum günden beri sponsorluğumu yapan firmaya teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı Şakir Şenkalaycı bugün bu arenada olamazdı.\'\'