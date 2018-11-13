(Görüntülü) 'Sakin Şehir'deki yüzen adalara sonbaharda da yoğun ilgi

Adem GÜNGÖR/ŞAVSAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in \'Sakin Şehir\' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinin Arsiyan Yaylası\'ndaki 12 yüzen ada, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor. Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki deniz seviyesinde 3 bin 176 metre yükseklikteki Göze Dağı\'nın eteğinde yer alan Arsiyan Yaylası\'nda yer alan göletlerdeki 12 yüzen ada sonbaharla birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yöre halkı tarafından her birinin farklı hikayesi olduğuna inanılan göllere boğa, kız, dana gibi isimler verildi. Turizm acenteleri adaları görmek isteyenlere arazili araçlarla tur düzenliyor, rehberlik yapıyor. 12 yüzen ada çevresinde farklı endemik türler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü ziyaret eden Murat Çakal, buradaki adaların özellikle yaz aylarında rüzgarın etkisiyle hareket ettiğini belirterek, \"Gürcistan sınırında olması, doğa olarak muhteşem bir yapıya sahip olması, göllere olan ilgiyi artırıyor \" dedi. Fahri Kör de, \"Çocukluğumuzda bize anlatılan hikayeleri vardı. Boğa Gölü\'nde yaylacılık yapan insanlar gölden boğa çıktığını görmüş ya da Kız Gölü\'nde her zaman olduğu gibi peri kızı masallarını anlatılırdı. Ne kadar gerçek ne kadar doğru bilemeyiz bize hikaye olarak anlatılırdı\" diye konuştu. Atabarı Turizm seyahat acentesi sahibi Erhan Gazihan da ”Arsiyan Yaylası\'nda bulunan Yedigöller bölgesine düzenlenen turlara yoğun ilgi var\" dedi. Fotoğrafçı Aylin Köroğlu, ”Burada pek çok yükselti farkından dolayı su alanları, göller, dağlar ve çeşit çeşit endemik türler bulunmakta. Doğada fotoğraf çekmeyi seven, hatta fotoğrafı çok seven birisi olarak buranın her alanda her saniyesini her kadrajını fotoğraflamaktan keyif aldığım bir yer\" dedi.