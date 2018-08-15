(Görüntülü) Sakarya'da darbe girişimini yöneten komutanlara müebbet hapis (2)

58 SANIK CEZALANDIRILDI 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği\'ni işgal girişiminde bulunulması ile ilgili 86\'sı tutuklu 222 sanık ile ilgili dava Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Sakarya\'da işgal girişimini yönettiği gerekçesiyle tutuklu olan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile ona görevi darbe girişiminden 2 gün önce devreden eski tugay komutanı Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer, Eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan ile çok sayıda rütbelinin de aralarında bulunduğu askerler için mahkeme kararını verdi. Sanıklardan Uğur Coşkun, Ahmet Üzer ve İlhan Aysal, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından 222 kişi hakkında verilen kararı açıkladı. Açıklanan kararda Sakarya\'da darbeyi yönettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Kurmay Albay Uğur Coşkun ile valilik işgalinde yanında bulunan Sakarya Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer \'anayasayı ihlal\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 56 sanık hakkında ise \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\' ve \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' gibi birçok suçtan 20 yıla kadar hapis cezası verildi. Diğer 164 kişinin ise tahliye ve beraatine karar verildi. SALONUN ÖNÜ KARIŞTI Duruşma sonunda salon içinde ve önünde feryatlar yükseldi. Ceza alan tutuklu sanıkların yakınları üzüntüden, hakkında beraat kararı verilen sanıkların yakınları ise mutluluktan gözyaşı döktü. Valilikte yaralanan ve davaya müşteki olarak katılanların yakınları ve ceza alan sanık askerlerin yakınları birbirlerine girdi. Hazır bekleyen çevik kuvvet ekipleri, olaya müdahale ederek kavgayı ayırdı. Bazı sanık yakınları salon önünde yere yığılarak fenalık geçirdi.