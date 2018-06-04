T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından açılan Kutsal Emanetler resim sergisi kapsamında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de sergilendi

04 Haziran 2018 16:55

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından açılan Kutsal Emanetler resim sergisi kapsamında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif\'i de sergilendi. Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi\'nin sergi salonunda kutsal emanetler sergisi açtı. Sergide Peygamber efendimiz ile çocuklarına ait giysiler, kılıç ve yayların bulunduğu resimler sergilendi. Düzce İl Müftülüğü tarafından muhafaza edilen Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı. Serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can ve okul yöneticileri yaptı. Sergi, Sakal-ı Şerif\'in muhafazasında gereken şartların yerine getirilmesi için bir gün boyunca açık kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZ DÜZCE DHADüzce Cumhuriyet Anadolu LisesiKutsal EmanetlerPeygamber Efendimizin SakalıDüzce Cumhuriyet Anadolu LisesiDüzce BelediyesiSergide PeygamberDüzceMüftülüğüSakalıSergininDüzce Belediye Başkanı Dursun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24