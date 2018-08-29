(Görüntülü) Sait Karafırtınalar: "Süper Lig'de mücadele etmek istiyoruz"

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)





Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, \"1. Lig, keyif veren, çekişmeli, kolay gibi görünen ama oldukça da zor bir lig. İnşallah bu sene ligden bir an önce çıkıp Süper Lig\'de mücadele etmek istiyoruz.\" dedi.



Spor Toto 1\'inci Lig\'e 3 maçta 3 galibiyet ile başlayan Boluspor\'da teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Süper Lig\'de mücadele etmek istediklerini belirten Karafırtınalar, \"Yatırım yapan takımlar var, transferi açamayan takımlar var. Kadro sıkıntısı çeken takımlar var. Bildiğimiz bir lig. Transferlerin açık olmaması iyi bir şey değildi. Bizim seyircimizin olmaması güzel bir şey değil. Bunu daha seyir zevki güzel bir lig haline getirmek bizim elimizde. Verdiğimiz demeçlerle, yaptığımız işlerle ligin kalitesini daha da artırmamız gerekiyor. Çünkü çok değerli bir lig. Keyif veren, çekişmeli, kolay gibi görünen ama oldukça da zor bir lig. İnşallah bu sene ligden bir an önce çıkıp Süper Lig\'de mücadele etmek istiyoruz.\" ifadelerini kullandı.



\"TRANSFER HABERLERİ SADECE SÖYLENTİ\"



Boluspor’un başarılı oyuncularından Diarra\'nın Süper Lig takımlarından Trabzonspor\'a, Umut Meraş\'ın ise Galatasaray\'a transfer olacağı yönündeki söylentileri de değerlendiren Karafırtınalar, \"Sadece söylenti. Ama konuşulması da güzel. Diarra, Umut Meraş, Melih, Burak, kaleci Gökhan geldiğimizde oynamıyordu. Saydığım isimler şuanda takımın direk oyuncuları. İsimlerinden oldukça söz ettiriyorlar. Transferde 3 büyüklerin gözdesi halindeler. Bizim için sevindirici bir olay. Burada yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu, hem yetiştiricilik hem de yarışmacı anlamında bizim kimliğimizin ortaya çıktığını gösteren güzel bir durum.\" diye konuştu.



Karafırtınalar alt yapı çalışmaları hakkında ise şöyle konuştu:



\"Sezon başı bütün ekipler, alt yapı tamamen bize bağlandı. Biz de orası için bir arkadaş görevlendirdik. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Biz çok müdahil olmasak da devamlı istişare halindeyiz. Geçen ay, antrenör gelişim seminerlerimiz başladı. Bu ay da ikincisini yapacağız. Mutlaka çalışmaların, emeğin karşılığı alınacaktır. Aşağıda çok değerli hocalarımız var. Bolu potansiyeli olan bir yer. Genç oyuncuları oldukça fazla. Onları sırası geldikçe değerlendireceğiz. İçeride şuanda alt yapıdan 3 tane oyuncumuz var. Önümüzdeki haftalar içerisinde belki profesyonel yapıp kupa maçlarında onlarla da oynayabiliriz.\"