(Görüntülü) Şair sazı için ‘görüntü var, ses yok' dedi, vali yeni saz aldırdı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde sahne alan Aşık Coşari lakaplı şair Ergül Keskin, eskiyen sazı için ‘görüntü var, ses yok’ esprisi yaptı. Şairi dinleyenler arasında yer alan Artvin Valisi Ömer Doğanay, mahalli sanatçıya saz alınmasını sağladı. Artvin Valiliği\'nce bu yıl ikincisi düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Aşık Coşari lakaplı şair Ergül Keskin sahne aldı. Sahnede, eskiyen sazı için ‘görüntü var, ses yok’ esprisi yapan Keskin’i dinleyenler arasında yer alan Vali Ömer Doğanay, harekete geçti. Vali Doğanay, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadettin Dağ’dan sanatçının saz isteğinin yerine getirmeleri istedi. Sanatçıya özel saz yaptıran iki başkan, sanatçı ile birlikte Vali Ömer Doğan’ı makamında ziyaret etti. Hain darbe girişimini lanetleyen Vali Doğanay, \"Hain darbe girişimin yaşandığı gece Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla milli iradeyi müdafa için gözlerini kırpmadan meydanları dolduran tanklara, toplara ve mermilere karşı canları pahasına mücadele eden ve bu uğurda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz milletimizin bu azim ve kararlılığı ile Cumhuriyetimiz şüphesiz ki ilelebet payidar kalacaktır\" dedi. Aşık Coşari ise kendisine hediye edilen sazdan dolayı duyduğu memnuniyetini Vali Doğanay’a hitaben yazdığı şiirle dile getirdi. Ziyaret, Aşık Coşari’nin yeni sazıyla birkaç eser seslendirmesinin ardından günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.