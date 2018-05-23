(Görüntülü) Sahurda az tuzlu peynir ve zeytin önerisi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- DİYETİSYEN Mürşide Özener, sahurda kahvaltıyı tercih edenlerin, gün boyu daha az susuzluk ve halsizlik çekmesi için az tuzlu peynir ve tuzsuz zeytin tüketmesi gerektiğini söyledi. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan peynir ve zeytin, Ramazan\'da ise özellikle sahur sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İftarda ana yemeklerin, sahurda kahvaltılıkların yanından eksik olmayan peynir ve zeytin için uzmanların önerisi ise az tuzlu olanlarının tüketilmesi yönünde. Tuzlu tüketilen peynir ve zeytinin gün boyu susuzluğu tetikleyeceğini ifade eden diyetisyen Mürşide Özener ve Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Dr. İlyas Yıldıran, tuz kullanımı konusunda da uyarılarda bulundular. \'SUSUZLUK ÇEKMEMEK İÇİN TUZU DAHA AZ TÜKETMELİYİZ\' Tuzun insan vücudu için gerekli olduğunu ve insanların sağlık için vücuduna ihtiyacı miktarda tuz alması gerektiğini söyleyen Özener, fazlasının ise sağlığa zararlı olduğunu belirtti. İnsanların vücutlarına tuzları sadece yedikleri yemeklerin yanında, Ramazan akşamlarında çokça tüketilen çerez gibi besinlerden de aldıklarını ifade eden Özener, \"Ramazanın yaz günleri denk gelmesi sebebiyle çok uzun saatler boyunca susuz kaldığımızdan dolayı ve suya daha fazla ihtiyaç hissetmemek için tuzu daha dikkatli şekilde kullanmamız gerekiyor. Özellikle sahur zamanında yediğimiz yiyecekler arasında az tuzlu peynir ve tuzu belki hiç olmayan yeşil zeytin tüketilmeli. Ya da zeytin yerine yağlı yemişleri tercih edebiliriz\" dedi. \'GÜNDE BİR ÇAY KAŞIĞINDAN FAZLA TUZ TÜKETİLMEMELİ\' Sağlık açısından gün içinde ihtiyaç duyulan tuzdan fazlasının alınmaması gerektiğini belirten Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Dr. İlyas Yıldıran, insanların günde 2-2.5 litre su içmesi gerektiğini söyledi. Sıvının yanında vücudun ihtiyacı olan tuzun da tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldıran, \"Ne tuzu ne de suyu çok alacağız. İnsan vücudunun günlük 5-6 gram tuza ihtiyacı vardır. Bu tuzu ise iftarda almalıyız. Sahurda daha az tuzlu tüketmeliyiz ki, susuzluk ve halsizlik çekmeyelim oruç süresince\" dedi. Balıkesir\'de peynir satışı yapan iş yerinin satış elemanı Nihat Akyüz ise Ramazan nedeniyle müşterilerin da az tuzlu peynir ve zeytinlerden istediğini söyledi. Bu ürünlerin satışlarının arttığını belirtti.